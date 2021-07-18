رحمت امینی نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر درباره اجرای نمایش «خانم آوازخوان ماس» به خبرنگار مهر گفت: بعد از سفر مطالعاتی‌ام به فرانسه ایده‌ای داشتم مبنی بر اجرای نمایش ۲ زبانه که بر همین اساس کارگاهی تشکیل دادیم متشکل از افرادی که زبان فرانسه می‌دانستند به اضافه چند نفری که به این پروژه علاقه داشتند. در این کارگاه همزمان هم روی زبان فرانسه کار می‌کردیم و هم روی متن «آوازه خوان طاس» اوژن یونسکو که ترجمه درست آن «خانم آوازخوان طاس» است. البته این تمرینات در آن مقطع به دلایلی مثل کرونا و اینکه به این نتیجه رسیدم اگر کار بخواهد به سرانجام درستی برسد بچه‌ها باید در یک سطح زبانی قابل قبول و نزدیک به هم باشند، تعطیل شد.

وی ادامه داد: در نهایت از یک ماه قبل مجدداً تمرین‌ها را با همان گروه قبلی اما با بچه‌هایی که زبان فرانسه می‌دانستند، شروع کردیم. همچنین همزمان با تمرینات سال گذشته، ۲ نفر از هنرجویان کارگاه به نام پگاه مرادی و آیت نتاج که هرکدام معلم زبان فرانسه نیز هستند متن یونسکو را دراماتورژی کردند و نمایشنامه‌ای به زبان فرانسه و فارسی نوشتند که نام موقتش» خانم آوازخوان ماس» نام دارد. خوشبختانه روند آماده‌سازی و تمرین‌های نمایش خوب پیش می‌رود و قرار است مهرماه نمایش در تماشاخانه‌ای که نام فرانسوی هم دارد، به صحنه برود. طی صحبت‌هایی که با داود نامور مدیر تماشاخانه نوفل لوشاتو داشتم قرار است وی به نوعی حامی کار نیز باشد که خوشبختانه پذیرفته است البته هنوز وارد جزئیات این همکاری نشدیم. از طرف دیگر برنامه‌هایی برای ارائه نمایش به جشنواره آوینیون نیز داریم که دوره جدیدش سال آینده برگزار می‌شود.

امینی یادآور شد: اگر نمایش آنطور که انتظار داریم، شکل بگیرد این ویژگی را دارد که در جاهای مختلفی به صحنه برود چون کار به شکلی پیش می‌رود که هم مخاطب فارسی زبان و هم فرانسوی زبان متوجه نمایش بشود. بهروز سرو علیشاهی، پگاه مرادی، آیت نتاج، مونا ابیض، یاسمن میرزایی بازیگران نمایش هستند که البته مهدی امین لاری هم به عنوان آهنگساز / بازیگر در اجرا حضور دارد.

این کارگردان تئاتر درباره دراماتورژی که روی نمایشنامه یونسکو صورت گرفته، توضیح داد: معمولاً در نمایشنامه‌های خارجی که رگه‌های طنز دارد به دنبال ویژگی‌های مشترک با نمایش‌های ایرانی می‌گردم. در این نمایش نیز مدل ایرانی ویژگی‌های طنز یونسکو را که بازی با زبان و شخصیت‌های ابزورد و … است، پیدا کرده‌ایم. تلاش ما این بوده که شخصیت‌های نمایشنامه تبدیل به شخصیت‌های ابزورد ایرانی شوند چون ما یک سری ویژگی‌ها را در افراد جامعه خودمان می‌بینیم که مشابهت‌هایی با کاراکترهای ابزورد یونسکو دارند.

امینی در پایان درباره دلائل انتخاب این نمایشنامه عنوان کرد: از دلائلی که باعث شد این متن یونسکو را برای اجرای ۲ زبانه انتخاب کنم این بود که مساله نمایشنامه «آوازه خوان طاس» بازی‌های زبانی و تهی شدن زبان از مفاهیم عمیق و اصولاً پرداختن به موضوع زبان است که در این نمایش هم دیده می‌شود. در بخش موسیقی نمایش ترکیبی از نوا و ملودی ایرانی و خارجی را شاهد هستیم و در بازی‌ها و صحنه پردازی نیز این ویژگی به چشم می‌خورد. در واقع پرداختن به مفاهیم مستتر در نمایشنامه را نیز مد نظر قرار دادیم نه اینکه تنها بخواهیم نمایشی ۲ زبانه را به صحنه ببریم.