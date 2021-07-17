باید از ظرفیت حمل و نقل دریایی مازندران به خوبی استفاده‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در نشستی مجازی با حضور جمعی از جوانان و فعالان انقلابی استان مازندران، گفت: آنچه امروز اهمیت دارد این است که زمینه اجرایی شدن مباحث و طرح‌های مطرح شده در سال‌های اخیر به وجود بیاید.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد جنگل، توسعه دریامحور و فرصت همجواری با کشورهای شمالی، تصریح کرد: باید طرح‌هایی که برای استفاده از این فرصت‌ها ارائه می‌شود را به مرحله عملیاتی رساند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: برخی از فرصت‌های استان مازندران به گونه‌ای است که بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری بر چنین فرصت‌های مشابهی، جهش خوبی داشته باشند. کشوری بیش از صد میلیارد دلار از محل اقتصاد جنگل درآمدزایی دارد و ما باید برآورد داشته باشیم که فرصت اقتصاد جنگل در استان مازندران چه میزان است و چگونه به وضعیت مطلوب خواهد رسید؟

جلیلی با توصیه فعالان مردمی، ذیل گفتمان دولت سایه به زمان‌محوری و نتیجه‌گرایی، تصریح کرد: باید روند جلسات دولت سایه در استان‌های مختلف، رو به رشد و منتهی به نتیجه باشد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در ایام انتخابات نظیر فرصت صادرات صیفی‌جات به روسیه، اظهار داشت: یکی از فرصت‌های خوب مازندران استفاده از ظرفیت حمل و نقل دریایی و صادرات به کشورهای شمال است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نتیجه‌مندی از طرح‌های پیشنهادی و پیگیری برای تحقق آنها، رضایت مردم را به همراه خواهد آورد، گفت: هم‌افزایی تجارب استان‌ها می‌تواند هزینه حل مسائل را کاهش دهد؛ چنانکه برای رفع مخاطرات محیط زیستی استان مازندران، استفاده از مطالعه انجام شده توسط بسیج دانشجویی استان گیلان و طرح‌های خوبی که در این زمینه آماده کرده‌اند، می‌تواند راهگشا باشد.

جلیلی افزود: هم‌افزایی میان فعالان استانی با یکدیگر و همچنین، هم‌افزایی با دیگر تشکل‌های مردمی و دانشگاهی می‌تواند به بهبود فعالیت‌ها کمک کند.

وی بیان کرد: برخی از طرح‌هایی که در این جلسه و سایر جلسات استانی به آن اشاره شد، اگر چه نیازمند تکمیل است، اما باید توجه داشت که گروه‌های مردمی در استان‌ها، بهترین افراد برای ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات استان خود هستند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در این باره افزود: جوانان و نخبگان هر استان وقتی به دنبال مطالبه‌گری و رفع مشکلات مردم باشند، مسئولان استانی نیز از این اقدامات استقبال خواهند کرد و کارگروه‌های دولت سایه نیز از این اقدامات پشتیبانی خواهند کرد.

جلیلی در پایان گفت: در موضوعات مهم کشوری که در برخی استان‌ها بیشتر مطرح است، کارگروه ملی آن می‌تواند در همان استان تشکیل شود؛ مانند کارگروه اقتصاد جنگل که می‌تواند محوریت آن با استان‌های شمالی کشور باشد.

گفتنی است، پیش از سخنان سعید جلیلی، فعالان استان مازندران به ارائه چهار طرح پیشنهادی برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی استان پرداختند و مقرر شد تا جهت بررسی بیشتر، این طرح‌ها در کارگروه‌های مربوطه دولت سایه نیز مطرح شود:

۱- طرح ایجاد شغل پایدار در روستا مبتنی بر توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی استان مازندران: این طرح با تعریف خوشه‌های ۲۵ نفره کسب و کار در یک زنجیره تأمین سرمایه که متشکل از ۶ حلقه اصلی: تأمین مواد اولیه، تولید و بسته‌بندی، تحویل، مرجوع کالا، برنامه‌ریزی و توانمندسازی (آموزش، خدمات پس از فروش و..) است، ضمن سازماندهی تولیدکنندگان خانگی در روستاها از طریق یک شبکه یکپارچه، بدون نیاز به کمک دولت به فعالیت می‌پردازد.

هر زنجیره ۵۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می‌گیرد که نیمی از آن از طریق سرمایه در گردش تأمین می‌گردد. تسهیل اعطای مجوزها و ارتباط مؤثر با رایزن‌های بازرگانی به منظور صادرات محصولات از دیگر مراحل این طرح است.

ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران به روسیه بیش از ۱ میلیارد دلار است که هم اکنون تنها ۳ میلیون دلار آن بالفعل شده است. این مدل تاکنون بیش از ۴۰۰۰ شغل در استان مازندران ایجاد کرده است و با اجرای آن، سالانه ۱۰۰ خوشه کسب و کار به وجود خواهد آمد.

۲- اعطای مشروط زمین جهت توسعه اشتغال روستا: طبق برآوردهای این طرح، ۸۸ درصد زمین‌های استان مازندران متعلق به دولت بوده و ۱۳ سال است که بافت طبیعی برخی روستاها افزایش پیدا نکرده است. در این طرح اعطای زمین مشروط به ایجاد اشتغال مناسب در روستا خواهد بود.

۳- طرح کارگاه‌های تولید زودبازده و توسعه مشاغل خانگی به منظور ایجاد اشتغال برای زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، معلولان و کم‌توانان: هدف این طرح، هدایت خیریه‌های حمایتی به سمت ارائه آموزش‌های شغلی رایگان بر بستر فضای مجازی و هدایت تسهیلات به سمت ایجاد کارگاه‌های تولیدی زودبازده است.

۴- طرح مرکز ملی ظرفیت‌شناسی ایران: هدف از اجرای این طرح، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های مردمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و .. بوده که براساس سامانه‌ای جامع و تشکیل بانک اطلاعاتی و طی پنج مرحله: اعلام ظرفیت به سامانه از طریق مردم، نخبگان، صاحبان ظرفیت، جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات، ارزیابی در کارگروه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌ها و نظارت و ظرفیت‌سازی از طریق آموزش صورت می‌گیرد.