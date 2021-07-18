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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۳۳

تا سقف ۳۰ هزار فقره؛

وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به شعب بانک عامل مسکن ابلاغ شد

وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به شعب بانک عامل مسکن ابلاغ شد

مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به شعب بانک عامل بخش ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، مدیرعامل بانک با ابلاغ مصوبه هیئت دولت در راستای تأمین مالی سریع سمت عرضه مسکن، فرمان پرداخت ۳۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی را خطاب به شعب سراسر کشور صادر کرد.

محمود شایان درباره جزئیات این مصوبه اظهار کرد: شرایط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به این صورت است که سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان است. آن دسته از متقاضیانی که معرفی‌نامه‌های صادره آنها قبل از ابلاغ این نامه عمومی به بانک ارائه و به ثبت رسیده و قرارداد تسهیلاتی آنها در دفترخانه ثبت نشده باشد، در صورت ارائه معرفی‌نامه جدید از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران (اعتبار ابلاغی سال ۱۴۰۰) می‌توانند از سقف تسهیلات ابلاغی جدید بهره‌مند شوند.

شایان گفت: مجموع دوران ساخت و بازپرداخت ۲۰ سال (۳ سال دوران مشارکت و ۱۷ سال دوران فروش اقساطی) است. نرخ سود تسهیلات نیز طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است اعمال می‌شود به این صورت که ۵ درصد سهم متقاضی و ۱۳ درصد سهم دولت است.

سقف تسهیلاتی مزبور به تمامی متقاضیان و مناطق مشمول طرح اعم از املاک واقع در جزایر، روستاهای مرزی، حاشیه شهرها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و سایر روستاها تسری می‌یابد.

کد مطلب 5259926

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