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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۰:۲۶

در واکنش به جنایت علیه اسرای یمنی؛

یمن: گروه های تکفیری بخشی از فعالیت آمریکا هستند

یمن: گروه های تکفیری بخشی از فعالیت آمریکا هستند

معاون وزیر حقوق بشر دولت نجات ملی یمن در صنعا به جنایت سر بریدن ۲ اسیر یمنی توسط گروه های تکفیری در البیضا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، معاون وزیر حقوق بشر دولت نجات ملی یمن در صنعا تاکید کرد پس از جنایت سر بریدن ۲ اسیر یمنی توسط گروه‌های تکفیری، سازمان صلیب سرخ جهانی باید به سرعت وارد عمل می‌شد.

علی الدیلمی افزود: گروه‌های تکفیری بخشی از فعالیت آمریکا هستند و جنایتی که در البیضا این کشور روی داد پیش از آن در عراق و افغانستان اتفاق افتاده بود.

وی همچنین از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین المللی خواست برای موفقیت پرونده تبادل اسرا وارد عمل شوند چرا که خطر اسرا را تهدید می‌کند.

الدیلمی تصریح کرد: مسئولیت اقدام گروه‌های تکفیری که دست به جنایت علیه اسرا در البیضا زدند برعهده رژیم سعودی و امارات است.

کد مطلب 5260157

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    نظرات

    • دکتر سید سجاد هاشمی نسبdrhashminsab@g IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
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      راستی وندی شرمن با سپاه داعش میخواهند به منطقه بیایند نفرت بر موجود دوپا نفرت بر سردمداران امریکا واروپا نفرت بر حکومتهای مزدور دست نشانده نفرت بر مسلمانان جاهل نامسلمان راستی خلبانان ترکیه ومصر از بمباران کودکان چقدر پول به جیب زده اند عوض اش خوب میخورند وچاغ میشوند

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