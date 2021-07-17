یمن: گروه های تکفیری بخشی از فعالیت آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، معاون وزیر حقوق بشر دولت نجات ملی یمن در صنعا تاکید کرد پس از جنایت سر بریدن ۲ اسیر یمنی توسط گروه‌های تکفیری، سازمان صلیب سرخ جهانی باید به سرعت وارد عمل می‌شد.

علی الدیلمی افزود: گروه‌های تکفیری بخشی از فعالیت آمریکا هستند و جنایتی که در البیضا این کشور روی داد پیش از آن در عراق و افغانستان اتفاق افتاده بود.

وی همچنین از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین المللی خواست برای موفقیت پرونده تبادل اسرا وارد عمل شوند چرا که خطر اسرا را تهدید می‌کند.

الدیلمی تصریح کرد: مسئولیت اقدام گروه‌های تکفیری که دست به جنایت علیه اسرا در البیضا زدند برعهده رژیم سعودی و امارات است.