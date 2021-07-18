به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره با شایعات پیرامون گزینه‌های شهرداری تهران گفت: ممکن است ائتلاف شاخص‌هایی را به اعضای شورا پیشنهاد دهد، اما وارد مصادیق نمی‌شویم و این حق اعضای شورای شهر است تا با رأیی که از مردم گرفته‌اند برنامۀ کاندیداهای شهرداری تهران را بررسی و گزینه نهایی را انتخاب کنند.

حدادعادل تاکید کرد: وارد مصادیق نشده و نمی‌شوم و اگر نکاتی درباره شاخص‌ها داشته باشم به دوستان منتقل خواهم کرد.

وی در پایان گفت: امیدوارم فردی شهردار تهران شود که با مسائل و مشکلات کلانشهری مثل تهران آشنا و سابقۀ او چنان باشد که بتواند در مدیریت موفق عمل کند و در عین حال نمادی از نیروهای انقلابی باشد.