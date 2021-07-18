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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۳

حدادعادل:

وارد مصادیق انتخاب شهردار تهران نمی‌شوم

وارد مصادیق انتخاب شهردار تهران نمی‌شوم

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: وارد مصادیق انتخاب شهردار تهران نمی‌شوم و اگر نکاتی درباره شاخص‌ها داشته باشم به دوستان منتقل خواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره با شایعات پیرامون گزینه‌های شهرداری تهران گفت: ممکن است ائتلاف شاخص‌هایی را به اعضای شورا پیشنهاد دهد، اما وارد مصادیق نمی‌شویم و این حق اعضای شورای شهر است تا با رأیی که از مردم گرفته‌اند برنامۀ کاندیداهای شهرداری تهران را بررسی و گزینه نهایی را انتخاب کنند.

حدادعادل تاکید کرد: وارد مصادیق نشده و نمی‌شوم و اگر نکاتی درباره شاخص‌ها داشته باشم به دوستان منتقل خواهم کرد.

وی در پایان گفت: امیدوارم فردی شهردار تهران شود که با مسائل و مشکلات کلانشهری مثل تهران آشنا و سابقۀ او چنان باشد که بتواند در مدیریت موفق عمل کند و در عین حال نمادی از نیروهای انقلابی باشد.

کد مطلب 5260238

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