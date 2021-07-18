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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۱۶

فرمانده انتظامی آبدانان خبر داد؛

اختلافات شخصی عامل قتل در آبدانان

اختلافات شخصی عامل قتل در آبدانان

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان ازکشته شدن جوان ۳۰ ساله با اسلحه شکاری در آبدانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمی زاده بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در شهر سراب باغ از توابع شهرستان آبدانان بلافاصله مامورین انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد یک نفرجوان ۳۰ ساله با اسلحه شکاری به قتل رسیده و قاتل متواری شده است.

وی با بیان اینکه در جریان این درگیری سه نفر دیگر نیز زخمی شده است، گفت: با تحقیقات میدانی پلیس قاتل شناسایی و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.

سلیمی زاده با اشاره به اینکه امنیت و آرامش در محل برقرار است، تصریح کرد: تعداد ۲۴ نفر از طرفین این نزاع و درگیری توسط پلیس دستگیر شدند.

کد مطلب 5260274

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