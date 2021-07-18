وضعیت کرونا در مازندران حاد است

ابوالقاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت حاد استان مازندران از نظر ابتلای به ویروس کرونا و بستری بیماران اظهار داشت: موارد سرپا و شناسایی بیماران مثبت به کرونا ویروس در استان رو به افزایش است.
وی اظهار داشت: آنچه که تاکنون کاشتیم عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی است و این رقم در استان زیر ۵۰ درصد است.
وی ادامه داد: نتیجه عدم رعایت پروتکلها، افزایش میزان بستریها و بیماران سرپایی و در مجموع افزایش فوتیهای کرونایی است.
اویس با اظهار اینکه عموم شهرهای مازندران قرمز و بقیه نارنجی است، گفت: با این حال باید رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان بالا باشد و اکنون تا رسیدن به این وضعیت فاصله داریم.
معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه سویه جدید کرونا همه سنین از جمله کودکان را درگیر میکند، افزود: در سویه های قبلی افراد سنین بالا درگیر میشدند ولی در سویه جدید و کرونای دلتا همه سنین را درگیر میکند.
وی درباره وضعیت تزریق واکسن کرونا با عنوان اینکه این طرح در قالب سند ملی در دست اجرا است، افزود: در حال حاضر گروه سنی ۶۰ سال به بالا در دست اجرا است و روز گذشته ۲۸ هزار دز تزریق شده است.
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