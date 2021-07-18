جان باختن ۴ کردستانی در تصادفات جاده ای محور سنندج- سقز

مهدی خوش قدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در دو حادثه رانندگی که در محور سنندج- سقز روی داد شاهد جان باختن چهار نفر از هم وطنان و مصدوم شدن چهار نفر دیگر بودیم.

وی افزود: در حادثه رانندگی اول یک دستگاه وانت مزدا و یک دستگاه تریلر، ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه عصر شنبه در ۳۳ کیلومتری محور دیواندره_سقز با همدیگر تصادف کردند که این حادثه منجر به فوت سه نفر شد.

خوش قدم اعلام کرد: پس از وقوع این حادثه و اطلاع مرکز کنترل عملیات جمعیت هلال احمر تیم عملیاتی پایگاه امداد جاده‌ای «زرینه اوباتو» به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهار داشت: در این حادثه ۵ نفر سرنشین در وانت مزدا بودند که متأسفانه سه نفر از سرنشینان جان باختند و دو نفر مصدوم شدند که توسط اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دیواندره انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کردستان تصریح کرد: با همت نجاتگران پایگاه امداد جاده‌ای، عملیات در ساعت ۲۱:۳۰ پایان یافت و اقدامات لازم توسط تیم امدادی و اورژانس انجام شد.

خوش قدم اظهار کرد: در محور دیواندره_سنندج و هشت کیلومتری روستای باقرآباد به طرف سنندج نیز شاهد برخورد یک دستگاه کامیون با موتور سیکلت بودیم که متأسفانه این حادثه نیز منجر به مصدوم شدن دو نفر و جان باختن یک نفر شد.

وی افزود: پس از اطلاع مرکز کنترل عملیات جمعیت هلال احمر، تیم عملیاتی پایگاه امداد جاده‌ای باقرآباد سنندج به محل حادثه اعزام شد.

خوش قدم اظهار کرد: با همت نجاتگران پایگاه امداد جاده‌ای، عملیات رهاسازی، انتقال و امدادرسانی در ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت و اقدامات لازم توسط تیم امدادی انجام شد.