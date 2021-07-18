گمرک خواستار تسریع در ترخیص کامیون های وارداتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در نامهای به مدیران حوزههای نظارت و گمرکات اجرایی، خواستار تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیونهای وارداتی موجود در گمرکات وفق مقررات و همچنین اعلام فهرست و آمار کامیونهای اظهار شده که هنوز موفق به ترخیص نشدهاند، ظرف ۳ روز کاری شد.
در متن این نامه آمده است: نظر بر اینکه پیشنهادات این حوزه معاونت طی نامه ۱۴۰۰/۴۷۴۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۱ با عنوان قائم مقام محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور جلوگیری از انباشت کامیونهای وارداتی در گمرکات اجرایی مورد پذیرش مرجع مزبور قرار گرفته و پاسخ لازم طی نامه شماره ۵۳۵۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به این حوزه معاونت واصل و طی بخشنامه شماره ۵۲۲۸۸۳/ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، به موجب این بخشنامه ضمن تأکید بر تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیونهای وارداتی موجود در گمرکات وفق مقررات، مقتضی است ظرف ۳ روز کاری نسبت به اعلام فهرست و آمار کامیونهای اظهار شده در آن گمرک که صاحبان کالا هنوز موفق به ترخیص کامیونهای اظهار شده نشدهاند با ذکر مشکل مربوطه به این حوزه معاونت اقدام شود.
ضمناً مقتضی است آن گمرک، ضمن بررسی میدانی و یا مکاتبه آنی با مراجع تحویل گیرنده، تعداد کامیونهای موجود و اظهارنشده را احصاء و دلیل عدم اظهار کامیونهای مانده در گمرکات که صاحبان کالا هنوز موفق به اظهار کالا نشدهاند را به همراه مشخصات صاحبان کالا و کامیونها، به این حوزه معاونت (حداکثر تا پایان هفته) اعلام نماید. بدیهی است گمرکاتی که کامیونهای وارداتی در آن گمرک موجود نمیباشند نیازی به مکاتبه نداشته و در صورت عدم اعلام مشکلات کامیونهای اظهار شده و با پروانه نشده به این حوزه معاونت در فرصت اعلام شده، مسئولیت هرگونه تأخیر برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرک مزبور خواهد بود. تسریع در ارسال پاسخ مورد تأکید است.
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