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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۰

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران:

واکسیناسیون کارکنان حمل و نقل عمومی تهران به نتیجه نرسیده است

واکسیناسیون کارکنان حمل و نقل عمومی تهران به نتیجه نرسیده است

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: برای تسریع انجام واکسیناسیون همکارانم از تمامی مراجعه ذی صلاح پیگیری‌های متعددی را انجام داده‌ایم اما هنوز این موضوع محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداله پور مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: در حال حاضر واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل عمومی در کرج آغاز شده؛ این در حالی است که کارکنان امور ایستگاه‌ها و راهبران قطار در متروی پایتخت که روزانه با حجم مخاطبان زیادی روبرو هستند؛ تاکنون موفق به دریافت واکسن نشده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: نامه‌های متعددی به اعضا کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار تهران، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارسال کرده‌ایم و از اهمیت خدمات رسانی متروی تهران و حومه به شهروندان و تأکید بر خطرات ناشی از فعالیت در شهر زیرزمینی و مشکلاتی که کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران در چنین فضای کاری با آن مواجه هستند، سخن گفته‌ایم اما تا این لحظه نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه بار دیگر از تمامی مسئولان ذی صلاح خواستار تسریع در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کارکنان این شرکت شد.

کد مطلب 5260340

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