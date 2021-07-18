واکسیناسیون کارکنان حمل و نقل عمومی تهران به نتیجه نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداله پور مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: در حال حاضر واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل عمومی در کرج آغاز شده؛ این در حالی است که کارکنان امور ایستگاه‌ها و راهبران قطار در متروی پایتخت که روزانه با حجم مخاطبان زیادی روبرو هستند؛ تاکنون موفق به دریافت واکسن نشده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: نامه‌های متعددی به اعضا کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار تهران، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارسال کرده‌ایم و از اهمیت خدمات رسانی متروی تهران و حومه به شهروندان و تأکید بر خطرات ناشی از فعالیت در شهر زیرزمینی و مشکلاتی که کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران در چنین فضای کاری با آن مواجه هستند، سخن گفته‌ایم اما تا این لحظه نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه بار دیگر از تمامی مسئولان ذی صلاح خواستار تسریع در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کارکنان این شرکت شد.