محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه تصمیم در چهار شهرستان پرجمعیت استان (زنجان، خدابنده، ابهر و خرمدره) فعال است، گفت: طی سال گذشته ۱۱ درصد طلاقها در استان منجر به صلح و سازش شده است.
وی اظهار کرد: طی سه ماه سالجاری هم بیش از ۱۵ درصد از طلاقها در استان زنجان در سامانه تصمیم منجر به صلح و سازش شده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: طلاق باعث به وجود آمدن آسیبهای اجتماعی مانند کودکان کار و خیابانی، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار میشود.
محمدی قیداری تاکید کرد: افراد متقاضی طلاق با ثبت نام در این سامانه فرصت آموختن مهارتهایی که لازمه یک زندگی موفق میباشد را کسب میکنند.
وی افزود: سامانه تصمیم لینک بین دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی است و دستگاه قضایی و بهزیستی اطلاعات متقاضیان طلاق را در بانک اطلاعات خود ثبت کردند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در این میان با توجه به ارتباطی که با یکدیگر دارند وضعیت پروندهها را بررسی کرده و با ذخیره اطلاعات، روند پرونده را با انجام مشاورهها پیگیری میکنند.
محمدی قیداری گفت: در صورت سازش ختم پرونده اعلام و در غیر این صورت وارد مسیر دادگاه میشود.
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