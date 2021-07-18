محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه تصمیم در چهار شهرستان پرجمعیت استان (زنجان، خدابنده، ابهر و خرمدره) فعال است، گفت: طی سال گذشته ۱۱ درصد طلاق‌ها در استان منجر به صلح و سازش شده است.

وی اظهار کرد: طی سه ماه سالجاری هم بیش از ۱۵ درصد از طلاق‌ها در استان زنجان در سامانه تصمیم منجر به صلح و سازش شده است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: طلاق باعث به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی مانند کودکان کار و خیابانی، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار می‌شود.

محمدی قیداری تاکید کرد: افراد متقاضی طلاق با ثبت نام در این سامانه فرصت آموختن مهارت‌هایی که لازمه یک زندگی موفق می‌باشد را کسب می‌کنند.

وی افزود: سامانه تصمیم لینک بین دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی است و دستگاه قضایی و بهزیستی اطلاعات متقاضیان طلاق را در بانک اطلاعات خود ثبت کردند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در این میان با توجه به ارتباطی که با یکدیگر دارند وضعیت پرونده‌ها را بررسی کرده و با ذخیره اطلاعات، روند پرونده را با انجام مشاوره‌ها پیگیری می‌کنند.

محمدی قیداری گفت: در صورت سازش ختم پرونده اعلام و در غیر این صورت وارد مسیر دادگاه می‌شود.