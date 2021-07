به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی صبح امروز با حضور وزیر علوم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

حسین میرزایی رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی در این مراسم گفت: جشنواره بین‌المللی فارابی امروز در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ به دوازدهمین آئین تکریم خود رسیده است، تکریم عالمان علوم انسانی و علوم اسلامی، تکریمی که از رنگین کمان خود در اقصی نقاط جهان را دل خود دارد، از زندگان تا عالمان پیشگام مرحوم تا عالمان پیشکسوت و خرسند است که این شجره طیبه کوشیده است در حد بضاعت مزجاه خود، احترام به علم و خصوصاً علوم انسانی و اسلامی را در کشور ترویج کند.

وی ادامه داد: از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق از انسان‌هایی سپاسگزاری می‌کند عمر شریف خود را صرف علم و معرفت کرده و چراغ آن را با انجام پژوهش‌های اصیل و کیفی و مرتبط با جامعه و مسائل آن و فرهنگ و ذخایر معنوی این سرزمین با شکوه روشن نگاه داشته و به حداقلی از معیشت بسنده کرده‌اند.

رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی خاطرنشان کرد: سخن از تعارض علم و ثروت نیست و از علمی که در مسیر صحیح خود بتواند به ثروت برای جامعه و عالم منجر شود همواره باید حمایت کرد ولی این مسیر برای علوم انسانی بسیار دشوار است و ضمن آنکه بخش‌هایی از آن از این مزیت برخوردار است اما پاره‌ای دیگر به اقتضا مسئولیت رهایی بخشی و انتقادی خود مسیر روشنگری را پیشه خود ساخته و کارکردی دیگر دارد. کارکردی که در کنار وجه کاربردی علوم انسانی مکمل، مقوم و مصحح هم می‌باشند.

وی ادامه داد: امسال آخرین سال قرن چهاردهم شمسی است، قرنی که در سرزمین ما از پرفراز و نشیب‌ترین قرن‌ها بود. در ابتدای این قرن یعنی در سال ۱۳۰۱ تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه ما ۴۴۸۱۹ نفر بوده و به نسبت جمعیت قریب به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آن زمان یعنی کمتر از نیم درصد افراد جامعه و در آموزش عالی نیز در سال ۱۳۱۳ که دانشگاه تهران با تجمیع مدارس و مراکز آموزش عالی پیشین تأسیس می‌شود ۱۰۴۳ دانشجو وجود دارد و کل دانشجویان ما در سال ۱۳۲۰ به تعداد ۳۳۶۷ نفر در سال ۱۳۵۵ این به تعداد ۱۵۴۲۱۵ نفر می‌رسد.

میرزایی تصریح کرد: این میزان در بخش دانش آموزی اکنون قریب ۱۵ میلیون نفر و در بخش دانشجویی ۳ میلیون و و ۳۰۰ هزار نفر و در مجموع از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور ۲۰ درصد آن را پوشش می‌دهد و روزگاری تا ۳۰ درصد جمعیت کشور را نیز در بر می‌گرفت.

وی افزود: بخش آموزش، آموزش عالی، علم و فناوری جامعه ما به یمن تلاش‌های صورت گرفته از میرزا حسن رشدیه که واقعاً به تعبیر نیما «یاد او روشنم می‌دارد و قوتم می‌بخشد» محمد بهمن بیگی آموزش عشایری و توران میرهادی و کسانی که در ساحت رسمی از وزارت معارف تا وزارت آموزش و پرورش کنونی زحمات طاقت فرسایی کشیدند و تلاش‌های بی شائبه‌ای که از زمان تأسیس دانشگاه تهران تا وزارت علوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است.

رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی افزود: تاکید جدی که در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری بر اکوسیستم فناوری و نوآوری صورت گرفته است مجموعه مکمل و قابل احترام دفاعی را به وجود آورده است که آگاهی بخشی و توانمندسازی مردان و زنان سرزمین ما را در کارنامه ارزشمند خود دارد و به اذعان پژوهش‌های متقن ملی معلمان و استادان قابل اعتمادترین افراد و مدرسه و دانشگاه مهمترین نهادهای تخصصی دارای سرمایه اجتماعی هستند.

وی گفت: سرمایه‌ای که متأسفانه در کلیت آن و در سطح کلان با چالش‌های جدی روبه روشده و نیاز به توجه جدی و بازسازی و ترمیم دارد.

رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی افزود: باری از میان فراگیران آموزش عالی ما نیمی مربوط به علوم انسانی است و تولیدات علمی بی شمار در این حوزه همه ساله در جشنواره بین المللی فارابی از طریق فراخوان عمومی و در وجه تکمیلی آن از طریق دریافت آثار دانشگاهی و مراکز پژوهشی، انجمن‌های علمی و ناشران معتبر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و هم زمان در بخش بین الملل نیز آثار ایران شناسان و اسلام شناسان برجسته در کشورهای جهان مورد شناسایی و بررسی می‌گردد.

وی ادامه داد: در دوازدهمین دوره جشنواره که امروز افتخار حضور در اختتامیه آن را داریم در گروه‌های علمی ۱۵ گانه که کلیه رشته‌های علوم انسانی و اسلامی را در بر می‌گیرد ۴۴۵۸ اثر و در بخش بین الملل نیز ۲۸۱ اثر دریافت و بررسی شده است.

میرزایی افزود: بر اساس داوری‌های چندگانه کمیته‌های علمی و شورای علمی جشنواره از بین ۴۴۵۸ اثر در رده سنی بزرگسال ۱۱ اثر و در دره سنی جوان ۸ اثر واجد امتیاز لازم به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر شدند و در بخش بین الملل نیز مفتخریم که از ۷ برگزیده از کشورهای ایتالیا، افغانستان، بلژیک، آلمان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان تقدیر به عمل می‌آوریم.

وی افزود: در بخش داخل و بین الملل در مجموع ۲۶ اثر که در واقع نیم درصد آثار دریافتی است امروز مورد تقدیر می‌گیرند و علاوه بر آن به پاس احترام به شخصیت‌های پیشگام مرحوم، پیشکسوت، مترجم برتر، نظریه پرداز برجسته، انجمن علمی برتر، نشریه علمی برتر از ۱۱ شخصیت تجلیل به عمل خواهد آمد و مجموع برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی ۳۷ نفر است.

در این مراسم که به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی و صرفاً با حضور تعداد محدودی از برگزیدگان داخلی با رعایت دقیق پروتکل‌ها برگزار شد، صاحبان ۱۹ اثر «برگزیده» یا «شایسته تقدیر» در بخش داخلی، هفت برگزیده در بخش بین الملل و همچنین ۱۱ شخصیت برگزیده در سایر بخش‌ها اعم از شخصیت پیشکسوت علوم انسانی و اسلامی، شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسلامی، مترجم برتر، نظریه پرداز برجسته، انجمن علمی و نشریه علمی برگزیده با حضور مقامات علمی و کشوری معرفی و تقدیر شدند.

در مراسم تقدیر از برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی از مرحوم دکتر سید اسعد شیخ‌الاسلامی، مرحوم دکتر داود فیرحی و مرحوم دکتر عزت الله نگهبان به عنوان شخصیت‌های پیشگام علوم انسانی و اسلامی، دکتر ژاله آموزگار، آیت الله سید محسن خرازی، دکتر سید محمد رضوی و دکتر ضیا موحد به عنوان شخصیت‌های پیشکسوت علوم انسانی و اسلامی، دکتر محمدرضا ریخته‌گران به عنوان نظریه‌پرداز برجسته، دکتر منوچهر صانعی دره‌بیدی به عنوان مترجم برتر تقدیر شد.

در بخش نهادهای پژوهشی (انجمن علمی و نشریه علمی) برتر هم انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران و نشریه International Journal of Information Science and Management (IJISM) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به عنوان برگزیدگان این دوره از جشنواره فارابی، معرفی و تقدیر شدند.

همچنین در بخش بین‌الملل دوازدهمین دوره جشنواره فارابی، «آدریانو والریو رسی» از ایتالیا، «پییر لوکوک» از بلژیک، «عارف نوشاهی» از پاکستان و «عنایت الله شهرانی» از افغانستان به دلیل جمع آثار در حوزه ایران‌شناسی، «الکسی خیسمتولین» از روسیه به دلیل جمیع آثار در حوزه اسلام‌شناسی و «میرزا ملأ احمد» از تاجیکستان و «بیرگیت هافمن» از آلمان به دلیل جمیع آثار در حوزه اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی به عنوان برگزیدگان جشنواره تقدیر شدند.

در بخش داخلی جشنواره فارابی امسال در سطح بزرگسال در گروه تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی، دکتر علی اکبر مسگر با اثر «شکل‌گیری، اندیشه، ساخت و کارکرد شهریاری ساسانی در سدۀ سوم میلادی» به عنوان «برگزیده دوم» معرفی و تقدیر شد و در سایر گروه‌ها در سطح بزرگسال هیچ اثری به عنوان برگزیده اول تا سوم معرفی نشد؛ البته در برخی گروه‌ها، محققانی به عنوان «شایسته تقدیر» معرفی شدند که در گروه حقوق، دکتر فردین مرادخانی با اثر «مقدمات مشروطه خواهی (آشنایی ایرانیان با مفاهیم حقوقی در عصر قاجار)، در گروه زبان، ادبیات و زبان‌شناسی، دکتر محمد راسخ مهند با اثر «نحو زبان فارسی- نگاهی نقشی رده شناختی»، در گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث، دکتر مهدی حبیب اللهی با اثر «کاربردشناسی جمله‌های مشابه در قرآن کریم»، در گروه فلسفه، منطق و کلام، دکتر محمود هدایت افزا با اثر «معناداری صفات ذاتی خداوند در پرتو ترادف مفهومی (با تأکید بر آرا ابن سینا و شیخ احمد احسائی)» و در گروه اخلاق، ادیان و عرفان، دکتر فاطمه توفیقی با اثر Paul's Letters and the Construction of the European Self بود.

همچنین در سطح بزرگسال در گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، دکتر یاسر باقری با اثری با عنوان «میدان سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران؛ تحلیل مناسبات قدرت در فرآیند سیاست‌گذاری اجتماعی ایران (۱۳۹۴-۱۳۷۶)»، در گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، دکتر محمدامیر ریز وندی با «بررسی تقدم نهادها در گذار به اقتصاد دانش‌بنیان در ایران»، در گروه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای، دکتر احمد مهربان دافساری با «تحلیل پدیده افراط‌گرایی مذهبی در خاورمیانه با تاکید بر مفهوم نو عصبیت (مطالعه موردی: گروه سلفی- تکفیری داعش)» در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری، دکتر زهرا ناصری با «طراحی و تبیین مدل اثربخشی بازاریابی محتوایی در صنعت نشر ایران» و در گروه مطالعات هنر و زیبایی شناسی، محمد فدایی با «پژوهشی در سیر تاریخی و تطور مفهوم اصول در سنت خوشنویسی و متون فارسی مربوط به آن» به عنوان شایسته معرفی و تقدیر شدند.

در سطح جوان بخش داخلی دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی نیز در گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، دکتر شیوا علینقیان با اثری با عنوان «مادری: تلاقی جنسیت و دیگر نظام‌های اجتماعی: خود مردم نگاری برساخت اجتماعی مادری در شهر تهران» به عنوان برگزیده اول، در گروه فلسفه، منطق و کلام، دکتر سیدمسعود حسینی توشمانلویی با اثری با عنوان «حقیقت نزد افلاطون از منظر هایدگر و گادامر» و در گروه مطالعات هنر و زیبایی شناسی، حسین نخعی با اثر «مسجد جامع ورامین، بازشناسی روند شکل گیری و سیر تحول» به عنوان برگزیدگان دوم و در گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث، حامد دهقانی فیروزآبادی با «رویکرد منبع گرایانه به روایات اهل بیت (ع) در معناشناسی قرآن (مبانی، رهیافت‌ها و نمونه‌ها)» به عنوان برگزیده سوم معرفی شدند.

در سطح جوان جشنواره امسال در چهار گروه هم محققانی موفق به کسب عنوان «شایسته تقدیر» شدند که در گروه حقوق، دکتر سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه با «زمینه فرهنگی قانون‌گرایی با تأکید بر مورد ایران»، در گروه زبان، ادبیات و زبان شناسی، دکتر سعید مهدوی‌فر با اثر «فرهنگنامه تحلیلی پشتوانه فرهنگی دیوان خاقانی»، در گروه اخلاق، ادیان و عرفان، دکتر سمیه خادمی با «تحلیل ماهیت واردات قلبی از دیدگاه روزبهان بقلی و ابن عربی» و در گروه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای، علی نظیف پور با «استثنا گرایی و سیاست خارجی ایران» بودند.

در گروه‌های «علوم تربیتی، روان‌شناسی و علوم ورزشی»، «فقه و اصول» و «مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی هم در سطح بزرگسال و جوان، هیچ اثری برگزیده یا شایسته تقدیر شناخته نشد.