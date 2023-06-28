امکان تعامل با دانشمندان علوم انسانی از طریق جشنواره فارابی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی، منوچهر صانعی دره بیدی پژوهشگر فلسفه ایرانی درباره اینکه جشنواره فارابی چقدر می تواند در ایجاد تحول بنیادین در علوم انسانی و تولید علم نقش ایفا کند، گفت: باید بودجه لازم برای جشنواره فارابی به منظور ایجاد تحول درنظر گرفته شود. اگر فارابی می خواهد کار اساسی کند، باید از لحاظ مالی تامین شود و زیر نظر هیاتی باشد که با دولت رایزنی کرده و بودجه لازم را کسب کند.

وی اضافه کرد: اگر فارابی پله پله کار کند و در این مسیر پیش برود می تواند یک بنیاد علمی باشد که به کشور خدمت می کند. اگرچه حالا هم فارابی به کشور خدمت می کند اما در این صورت خدمت رسانی غنی‌تر و بیشتر خواهد بود.

این مترجم آثار فلسفی همچنین درباره جایگاه جشنواره فارابی در قیاس با سایر جشنواره های علمی در حوزه علوم انسانی گفت: باید قدر جشنواره فارابی را بدانیم و از آن حمایت کنیم تا تقویت شود اما هنوز وضعیت فارابی به نقطه ایده آل نرسیده است. کار فرهنگی پشتوانه ملی می طلبد و پشتوانه ملی کشور نیز قوی و پربار و وزین است. ما ابوریحان را هزار سال پیش تربیت کردیم. زکریای رازی و ابن سینا را داریم و طی سالهای اخیر پرفسور حسابی و محسن هشترودی را داشته ایم.

استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره این سوال که چگونه می‌توان جشنواره فارابی را با قدمت ۱۴ دوره برگزاری در متن و ساختار دانشگاه های جهان معرفی کرد؟ افزود: فارابی به پشتوانه هویت ملی و تاریخی ایران می‌تواند در عرصه‌های بین‌المللی شناخته شود. ضمن اینکه باید بودجه ای برای این موضوع درنظر گرفته شود تا با دعوت از چهره های حتی الامکان ایران شناس و یا آشنا به زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی یا فرانسه امکان ترجمه آثار مناسب فراهم شود.

صانعی دره بیدی تصریح کرد: اگر جشنواره فارابی هر دو یا سه سال یک بار سمینارهایی با معرفی اندیشمندان علوم انسانی برگزار کند، می تواند با دانشمندان کشورهای دیگر ارتباط ایجاد کند و به این شکل جهان جمهوری اسلامی را به درستی خواهند شناخت.

وی ادامه داد: جشنواره فارابی باید اقدام به معرفی ایران به عنوان کشور دارای علم و ادبیات کند. زمینه کار بسیار است اما باید به فارابی استقلال کافی و لازم برای تصمیم گیری داده شود ضمن اینکه بودجه لازم هم در اختیار مدیران این جشنواره قرار بگیرد.

صانعی دره‌بیدی در پاسخ به این سوال که آیا حمایت‌های مادی و معنوی جشنواره از برگزیدگان برای تکمیل پروژه های علمی آنان را مثمرثمر می‌بیند یا خیر، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد حمایت‌های مالی مناسبی از جشنواره انجام می پذیرد، اما باز هم دولت حمایت های بیشتری باید از این جشنواره داشته باشد زیرا با شرایط فعلی موجودیت فارابی مظلوم واقع می شود.

این پژوهشگر فلسفه ایرانی درباره اینکه جشنواره فارابی چگونه می‌تواند از ظرفیت خود برای ارتباط بیشتر و ارتقای تعاملات علمی میان اساتید ایرانی و غیرایرانی استفاده کند؟ گفت: فارابی باید اقدام به انجام این کار کند به عنوان مثال کنفرانس هایی را برگزار کند که چند استاد از خارج و داخل کشور در آن شرکت کنند. در چنین نشست هایی خلأها و کمبودها مشخص می شوند و متوجه می شویم برای کدام حوزه باید بیشتر کار انجام بگیرد.

این استاد فلسفه در واکنش به این سوال که آیا دستاوردهای علمی فارابی می‌تواند به نیازهای عینی کشور پاسخ دهد؟ تاکید کرد: بله می‌تواند پاسخگو باشد اما باید این امر را گسترش بدهد. یک بخش کار این است که جشنواره فارابی در حوزه علوم انسانی از اساتید و پژوهش‌گران حمایت کند. مثلا جشنوار فارابی پیگیری کند که اگر نویسنده‌ای امکان چاپ کتاب خود را ندارند و دچار مشکل شده است، وارد عمل شود و از نویسنده حمایت کند. علاوه بر این فارابی می تواند برای فعالیت یک نهاد کوچک در دانشگاه حمایت های لازم را داشته باشد و یا حتی از نهادهای کوچکتر در دانشگاه‌ها حمایت کند تا ماهیت کار فارابی گسترش یابد.

آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی ۱۹ تیر ۱۴۰۲ در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می شود.