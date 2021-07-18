به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) بعد از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی‌های برق و مانع زدایی از صنعت برق کشور نقطه نظرات خود را در این باره ارائه کردند.

مولوی: دولت مقصر عقب‌ماندگی در تولید برق است

سیدمحمد مولوی در این باره، گفت: سوال ما از دولتمردان آن است که چرا از چند ماه قبل به فکر حل بحران خاموشی‌های برق نبودند، این در حالی است که نمایندگان مجلس بارها تذکر دادند اما وزارت نیرو گوش شنوایی نداشت.

وی بیان کرد: وضعیت استان‌های جنوبی به ویژه خوزستان به هیچ وجه خوب نیست و گزارش مسئولان وزارت نیرو فقط به درد خودشان می‌خورد و این گزارش‌ها از اساس کذب است و این استان‌ها در شرایط خوبی نیستند.

نماینده مردم آبادان در مجلس متذکر شد: مطابق با برنامه ششم توسعه باید ۲۵ هزار مگاوات برق جدید التاسیس داشته باشیم اما در حال حاضر ۱۵ هزار مگاوات از این برنامه عقب هستیم که مقصر اصلی آن دولت است.

مولوی اظهار داشت: همچنین در تولید برق و توزیع آن مشکلات اساسی وجود دارد و وزارت نیرو باید در این باره پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه دولت‌های مختلف مشکلی را از استان خوزستان حل نکردند بلکه به دردهای مردم این استان اضافه کردند، گفت: ما گرفتار دولت‌های بی‌تدبیر هستیم که چشم خود را بسته‌اند و بر زخم ما نمک پاشیده‌اند. آنها نسبت به خوزستان بی‌مسئولیتی کرده‌اند و باید بترسند که آه و ناله مادران دلشکسته خوزستان و روستاییان آسیب دیده دامنشان را بگیرد.

حسن‌پور: باید وزارت انرژی تشکیل شود

در ادامه جلسه، شهباز حسن پور اظهار داشت: باید هر چه سریع‌تر وزارت انرژی در کشور تعیین تکلیف شود و این موضوع در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور هم آمده است و اگر این موضوع تعیین تکلیف نشود قطعاً ما در سال‌های آینده هم در زمینه برق دچار مشکل می‌شویم.

وی ادامه داد: متاسفانه اتلاف انرژی در کشور ما بسیار زیاد است و دولت هم گزارش شفاف و دقیقی درباره میزان استفاده از برق برای رمزارزها ارائه نداده است. برای حل مشکل برق ابتدا باید بدهی کسانی که در این بخش سرمایه گذاری کردند داده شود تا بخش‌های خصوصی دیگر هم در این باره سرمایه گذاری کنند و همچنین لازم است صادرات برق مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در انرژی‌های نو و تجدید پذیر امری ضروری است، گفت: از دولت آینده می‌خواهیم تشکیل وزارت انرژی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

ناصری‌نژاد: خوزستانی‌ها عاشق انقلاب و مدافع ولایت هستند

همچنین در ادامه جلسه، حجت الاسلام مجید ناصری نژاد در مورد خاموشی‌های اخیر در کشور، گفت: وضعیت خوزستان خوب نیست و دولتمردان هم گوش شنوایی برای حل مشکلات این استان ندارند و تقاضای ما این بود که امروز هیات رئیسه مجلس یک جلسه اضطراری و فوق‌العاده برای حل مشکلات خوزستان برگزار کند.

وی تاکید کرد: روحانی، جهانگیری و سایر مسئولان اجرایی باید در مجلس حضور یابند و به مردم خوزستان و دیگر نقاط کشور پاسخ دهند که چرا این بلاها را سر کشور آورده‌اند.

نماینده مردم شادگان در مجلس با بیان اینکه یکی از علل اصلی خاموشی‌ها کم آبی است، گفت: نخلستان‌های ما در معرض نابودی است و خوزستان هم وضعیت خوبی ندارد و تقاضای ما از سران قوا و شورای عالی امنیت ملی این است که برای یک بار هم که شده به قصه پرغصه خوزستان پایان دهند، متاسفانه دشمنان به دنبال آن هستند که در خوزستان اغتشاش ایجاد شود اما این در حالی است که خوزستانی‌ها عاشق انقلاب و مدافع ولایت هستند.

عنابستانی: در این ۸ سال فقط چرخ فساد و نفوذ چرخید

در ادامه جلسه، علی اصغر عنابستانی گفت: متاسفانه عده‌ای در دولت ماموریت داشتند که همه زیرساخت‌های کشور را به چالش بکشند به طوری که آخوندی، مسکن را به چالش کشید. همتی و سیف، پول ملی را نابود کردند. زنگنه خودکفایی در صنعت نفت را دچار مشکل کرد و اردکانیان هم انرژی و برق کشور را تخریب کرد.

وی بیان کرد: ما به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای نیاز داریم و این انرژی ظرف شش ماه و یا یک سال تامین نمی‌شود. رئیس جمهور ادعا می‌کرد که هم چرخ اقتصاد و هم چرخ سانتریفیوژ ها چرخیده است اما باید بگویم در این هشت سال هیچ چرخی جز چرخ فساد و نفوذ نچرخید.

نماینده مردم سبزوار در مجلس متذکر شد: رشد تولید برق در دولت‌های نهم و دهم ۸۵ درصد بود این در حالی است که در دولت روحانی رشد تولید برق تنها ۲۳ درصد بوده است و مشکل اصلی برق عدم هماهنگی میان دولتمردان است و بخش‌های انرژی با هم هماهنگ نیستند و اگر این فرآیند ادامه یابد ما هم در زمستان در زمینه برق دچار مشکل خواهیم شد.

عنابستانی گفت: برای سال آینده ما به ۱۴ هزار مگاوات برق نیاز داریم و اگر دولت بخواهد می‌تواند مشکل کمبود برق را حل و فصل کند.

فلاحی: دولت اسراف کارترین نهاد در کشور است

در ادامه جلسه، سارا فلاحی گفت: حدود یک هفته پیش کمیسیون امنیت ملی مجلس جلسه‌ای را برای بررسی موضوع برق برگزار کرد و مسئولان ذیربط خشکسالی و مصرف را دو عامل خاموشی دانستند و اعتقادشان این بود که باید الگوی مصرف مردم را اصلاح کنیم. این در حالی است که زمانی که دولت‌های ما به عنوان اسراف کارترین نهادها هستند، چگونه می‌توانند متولی اصلاح الگوی مصرف مردم باشند؟

وی بیان کرد: امروز فقط اجرای قانون می‌تواند به داد ما برسد و طبق قانون قرار بر این بود دولت هر سال ۵ هزار مگاوات برق به صنعت برق کشور اضافه کند و ۱۷ نیروگاه اتمی داشته باشیم اما اینگونه نشد. همچنین شبکه توزیع برق ما فرسوده است و احیا نشده و برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه انگیزه ایجاد نشده و روی انرژی‌های تجدیدپذیر هم کار نشده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: اگر شرایط اینگونه ادامه یابد، چند نیروگاه برق ما از مدار خارج می‌شوند. سوال ما از دولتمردان آن است که چرا قبل از وقوع بحران شرایط را مدیریت نمی‌کنند؟ در ماجرای بنزین هم متخصصان پیش از گرانی بنزین ۲۵ صفحه پیشنهاد ارائه دادند و گفتند اگر بنزین گران شود، مردم به کف خیابان می آیند اما آقایان این ۲۵ صفحه را به سطل آشغال انداختند و بحران ایجاد کردند.

بهروزی‌فر: توجه ویژه به انرژی‌های نو ضروری است

در نهایت خلیل بهروزی فر درباره معضل خاموشی‌های اخیر، گفت: طبق برنامه ششم توسعه قرار بود ۲۵ هزار مگاوات تولید برق داشته باشیم اما با بی تدبیری دولت مستقر در طول هشت سال این اتفاق محقق نشد.

وی بیان کرد: آقای روحانی! چگونه می‌خواهید این همه خسارت ناشی از قطعی پی در پی برق را به مردم جبران کنید. متاسفانه اکثر مردم در روستاها در تامین آب شرب دچار مشکل هستند و توجه ویژه به انرژی‌های نو ضروری است و لازم است درباره خسارت‌های وارده به صنایع هم تدبیری اتخاذ شود.