کاوش حمام صفوی فرح آباد ساری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آرمان ارشادی با بیان اینکه نخستین فصل کاوش حمام صفوی شهر تاریخی فرحآباد ساری آغاز شد، افزود: این برنامه پژوهشی بهمنظور حفاظت و جلوگیری از تخریب بیشتر آثار و بقایای بهجایمانده از حمام صفوی، ایجاد سایت موزه باستانشناسی، فراهم کردن بستر مناسب برای بازدید علاقهمندان به میراث فرهنگی - تاریخی و گردشگران داخلی - خارجی از اول خردادماه تا کنون در حال انجام است.
وی با بیان اینکه حمام صفوی برای نخستینبار مورد کاوش باستانشناسی قرار گرفته یادآور شد: تا امروز و پس از گذشت حدود ۵۳ روز از کاوش، پلان کلی راهروی ورودی، رختکن، خزینه و گرمخانه قابلمشاهده است، و برای شناخت بیشتر نیاز به ادامه کاوش در این فصل و فصلهای بعد تا بهدستآوردن پلان کامل حمام ضروری است.
ارشادی گفت: این حمام با مصالح آجر و ملات ساروج ساخته شده و در قسمت شمال شرق مسجد مدرسه شاهعباسی قرار دارد.
سرپرست تیم کاوش حمام صفوی فرحآباد با بیان اینکه از این شهر باستانی بنای مسجد مدرسه شاهعباسی، بقایایی از حمام، پل و کاخ جهاننما قابلمشاهده است؛ تصریح کرد: با یک نگاه کلی به موقعیت قرارگیری آثار میتوان آن را به معماری شهر اصفهان و میدان نقشجهان مقایسه کرد.
محمد آرمان ارشادی با اشاره به اینکه شهر باستانی فرحآباد در ۲۵ کیلومتری شمال شهر ساری، ۲ کیلومتری جنوب دریای مازندران و در ساحل رودخانه تجن قرار دارد، اظهار داشت: با استناد به متون و منابع موجود شهر مذکور درگذشته دهکده کوچکی به نام طاهان بوده که شاهعباس در سال ۱۰۲۱ هجری قمری دستور به ساخت آن را داد.
مجموعه فرحآباد به شماره ۱۳۷۶ در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
نظر شما