ناامید کردن مردم ایران در میانه سختی ها راهبرد دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن موسوی ظهر چهارشنبه در همایش استانی صبر اظهار کرد: خراسان جنوبی همواره مورد عشق و علاقه رهبر شهید و همچنین رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی بوده است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه بیان کرد: شهید رئیسی علی رغم اینکه می توانستند از قم و تهران کاندید مجلس خبرگان شوند ولی به واسطه تعلق خاطر به این دیار از خراسان جنوبی نامزد انتخابات می شدند.

موسوی تأکید کرد: خدمت به مردم فقط این نیست که انسان آب و برق و سایر خدمات زیر ساختی را به مردم ارائه دهد بلکه خدماتی چون صلح و سازش بین مردم از مهمترین اقدامات در جامعه و مورد پسند خداوند تعالی است.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم پرونده قبل از وارد شدن به دادگستری از طریق صلح یاری ها و شوراهای حل اختلاف، موضوع حل و فصل شود.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: چه بسیار پرونده هایی که در آن مجرم باید قصاص می شد ولی صلح یاران آن را به بخشش رساندند که پاداش این اقدام مهم را تنها خداوند می دانند.

موسوی با اشاره به اینکه می توان دادگستری های شهرمان را به خلوت‌ترین دادگستری‌ها تبدیل کرد، اظهار کرد: این اقدام شدنی است و باید کاری کنیم که در سال آینده حل و فصل اختلافات در خراسان جنوبی در شوراهای حل اختلاف و از طریق صلح یاران از ۵۷ درصد به ۸۰ درصد برسد.

وی تأکید کرد: امروز نام ایران و ایرانی بر روی هر کسی باشد به واسطه خون های پاک شهدا و ایستادگی ها سر خود را در جهان بلند نگه می دارد.

حضور شبانه مردم در تجمعات در روزهای جنگ ایران را حفظ کرد

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به اینکه مردم ما طبق گفته امام(ره) از مردم زمان رسول الله بهتر هستند، گفت: مردم ما با ۲۱۰ شب حضور در میادین اجازه زوره کشیدن به گرگ صفت هایی که نابودی ایران را می خواهند، ندادند.

موسوی بیان‌کرد: دیدیم که ترامپ چگونه می خواست ظرف سه روز تا یک هفته اعلام پیروزی کند ولی امروز جز خفت و خواری برای او وجود ندارد و حتی در شب و در خواب نیز ترس از سپاه ایران را دارد.

وی ادامه داد: ترامپ جنایتکار در نهایت سیلی محکمی از سپاهیان و ارتشیان ما خواهد خورد و هیچگاه به اهداف پلید خود نخواهد رسید.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با تأکید بر اینکه زورگویان عالم راهی جز تسلیم در برابر ایران ندارند، اظهار کرد: امروزه موشک های ما قلب تلاویو و حیفا را به لرزه در می آورد و ناوهای آمریکا را هدف قرار می دهد.

موسوی بیان کرد: امروز همه می گویند که آمریکا با آن همه امکانات نظامی در برابر اراده ملت ایران به پپروزی نرسیده است.

ناامید کردن مردم در میانه سختی ها راهبرد دشمن است

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با تأکید بر اینکه همه تلاش آنان امروزه ناامید کردن مردم و بی اعتماد کردن نسبت به مسئولین در میانه سختی ها است، ادامه داد: به معنای واقعی باید از مردم تشکر کرد و به معنای واقعی خدمت گزار این عزیزان بود.

وی با تقدیر از حضور رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی برای حضور در روستاهای دورافتاده و بین پابرهنگان یادآور شد: باید به داد پابرهنگانی رسید که سرمایه اصلی انقلاب اسلامی هستند.

موسوی گفت: رهبر ما نیز چون پدر شهیدشان پرچم استقلال و عزت را بلند نگه داشته اند و دشمن شناسی قوی دارند.