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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

خودروهای جدید آتش‌نشانی بیدخون رونمایی شد

خودروهای جدید آتش‌نشانی بیدخون رونمایی شد

بوشهر- به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، از دو دستگاه خودروی جدید آتش‌نشانی شهرداری بیدخون با حضور فرماندار شهرستان عسلویه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه، معاون سیاسی، بخشدار مرکزی، اعضای شورای اسلامی و شهردار بیدخون و جمعی از نیروهای آتش‌نشانی، صبح چهارشنبه از دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی جدید این شهرداری رونمایی شد.

این دو خودرو با ظرفیت‌های ۱۰ و ۸ تن، به‌ تازگی توسط شهرداری بیدخون خریداری و به ناوگان آتش‌نشانی این شهر افزوده شده‌اند.

در این مراسم، ابراهیمی شهردار بیدخون با ارائه توضیحاتی درباره خودروهای جدید و تجهیزات آن‌ها اظهار کرد: برای خرید این دو دستگاه خودرو و تجهیز آن‌ها، بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: افزوده شدن این خودروها به ناوگان آتش‌نشانی بیدخون، با هدف تقویت امکانات و تجهیزات امدادی و ارتقای ظرفیت عملیاتی این مجموعه انجام شده است.

در این مراسم از آتش نشانان برتر آتش نشانی شهرداری بیدخون با اهدا لوح یادبود تقدیر شد.

کد مطلب 6963511

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