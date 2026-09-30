به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه، معاون سیاسی، بخشدار مرکزی، اعضای شورای اسلامی و شهردار بیدخون و جمعی از نیروهای آتش‌نشانی، صبح چهارشنبه از دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی جدید این شهرداری رونمایی شد.

این دو خودرو با ظرفیت‌های ۱۰ و ۸ تن، به‌ تازگی توسط شهرداری بیدخون خریداری و به ناوگان آتش‌نشانی این شهر افزوده شده‌اند.



در این مراسم، ابراهیمی شهردار بیدخون با ارائه توضیحاتی درباره خودروهای جدید و تجهیزات آن‌ها اظهار کرد: برای خرید این دو دستگاه خودرو و تجهیز آن‌ها، بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: افزوده شدن این خودروها به ناوگان آتش‌نشانی بیدخون، با هدف تقویت امکانات و تجهیزات امدادی و ارتقای ظرفیت عملیاتی این مجموعه انجام شده است.



در این مراسم از آتش نشانان برتر آتش نشانی شهرداری بیدخون با اهدا لوح یادبود تقدیر شد.