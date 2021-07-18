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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۶

مدیر کل کمیته امداد فارس مطرح کرد؛

اهدای ۲ هزار دستگاه وسیله سرمایشی به نیازمندان فارس

اهدای ۲ هزار دستگاه وسیله سرمایشی به نیازمندان فارس

شیراز – مدیر کل کمیته امداد فارس گفت: تعداد ۲ هزار دستگاه وسیله سرمایشی به همت خیران و کمیته امداد استان فارس تهیه و به نیازمندان در این استان اهداء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بذرافشان در مراسم رزمایش نسیم مهرورزی، و اهدای وسایل سرمایشی به نیازمندان، اعلام کرد: این پویش در راستای کمک‌های مؤمن و مومنه و برای کمک به نیازمندان استان راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده خانوارهای تحت حمایت این نهاد عدم تهیه وسایل سرمایشی و لوازم خنک کننده در فصل تابستان است، افزود: از این رو به همت خیران استان تعداد ۲ هزار وسیله سرمایشی شامل کولر آبی، کولر گازی و پنکه تهیه شده که بین نیازمندان استان توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان فارس همچنین گفت: هزار دستگاه وسیله سرمایشی از تعداد مذکور ویژه ساکنان مناطق محروم استان مناطق محروم استان در نظر گرفته شده است.

بذرافشان با اعلام اینکه در حال حاضر تعداد ۱۷۶ هزار و ۴۷۲ خانوار با جمعیت ۳۵۵ هزار و ۴۹۹ نفر تحت حمایت این نهاد هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۷۹ هزار و ۶۰۱ خانوار با جمعیت ۱۶۷ هزار و ۴۳۹ نفر در مناطق محروم با ضریب ۶ تا ۹ زندگی می‌کنند.

کد مطلب 5260442

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    نظرات

    • جمشیددهقانی IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
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      .اول شهریورباکمک خیرین۲میلیون وصدهزارتومان به حساب کمیته امداد واریزشد تاکولرآبی بیایدقراربودیکهفته بعدکولربرسداما ۲روزپیش رسیدکه هواخنک شده.ازطرفی چون پایم مصدوم است بادکولرآبی برایم خوب نیست اگرباکولرگازی عوض شودبهتراست

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