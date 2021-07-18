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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۷

سبک زندگی آمریکایی؛

تیراندازی در کالیفرنیا ۲ کشته و ۴ زخمی بر جای گذاشت

تیراندازی در کالیفرنیا ۲ کشته و ۴ زخمی بر جای گذاشت

خشونت ناشی از آزادی حمل سلاح گرم در آمریکا این بار شش کشته و زخمی در شهر «ساکرامنتو» ایالت کالیفرنیا بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، بر اساس اعلام اداره پلیس شهر «ساکرامنتو» در ایالت «کالیفرنیا» آمریکا، در تیراندازی شبانه در بخش قدیمی این شهر دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

پلیس ساکرامنتو گفت: دو نفر که هر دو مرد بودند بر اثر اصابت گلوله در دم جان سپردند و چهار تن دیگر نیز جراحاتی برداشته‌اند.

بنا به گفته یکی از شاهدان، برخی از این گلوله‌ها به دو زن و دیگر افراد حاضر در نزدیکی محل تیراندازی برخورد کرده‌اند.

ماموران پلیس این شهر بر این باورند که این تیراندازی نتیجه یک نزاع بوده است و چندین اسلحه در محل حادثه پیدا شده است. پلیس در تحقیقاتش هویت دو مظنون ۲۲ و ۲۱ ساله این حادثه را تشخیص داده است.

مقامات پلیس همچنین اضافه کردند که تحقیقات در این رابطه ادامه دارد و مشخصات دو قربانی این حادثه پس از اطلاع به خانواده‌هایشان اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزادی حمل سلاح گرم، در دسترس بودن و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها در آمریکا سبب شده تا اغلب مردم اسلحه شخصی در اختیار داشته باشند و به همین علت آمار قتل و کشتار در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است حال آنکه لابی قدرتمند اسلحه سازی نیز مانع از تنظیم قوانین محدود کننده در این حوزه می‌شود.

کد مطلب 5260451
مریم خرمایی

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