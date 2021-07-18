محمد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۹ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵۲ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۴۴۷ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت ۱۵ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان به ۴ هزار و ۴۳۷ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۵۰ هزار و ۴۶۳ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۴۵ هزار و ۱۶۶ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.