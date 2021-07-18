به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) امروز (یکشنبه، ۲۷ تیرماه) دیدار میکنند که این موضوع از حل شدن احتمالی اختلاف عربستان و امارات متحده عربی حکایت دارد.
این ائتلاف تأیید کرد که وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس ۱۲ ظهر امروز به وقت وین (۱۴ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران) بهصورت ویدئوکنفرانس گردهم میآیند.
مقامهای رسمی در روزهای اخیر گفته بودند که نشست وزیران این ائتلاف در صورت ایجاد توافق برگزار میشود.
این مصالحه راه را برای عرضه بیشتر نفت اوپک پلاس به بازار هموار میکند و از شدت کمبود عرضه و افزایش تورمآفرین قیمتها میکاهد، همچنین به اختلاف دیپلماتیکی که سبب نگرانی معاملهگران نفتی شده بود، پایان میدهد، زیرا جنگ این دو متحد، خطر فروپاشی توافق اصلی کاهش تولید اوپک پلاس را - که سبب بهبود قیمتهای نفت میشد - به همراه داشت.
امارات در نشست پیشین اوپک پلاس با غیرمنصفانه خواندن شیوه محاسبه سهمیه تولید این کشور با توافق تسهیل کاهش تولید که دیگر اعضای اوپک پلاس موافق آن بودند، مخالفت کرد.
بر اساس این توافق، قرار بود از ماه اوت تا دسامبر امسال ۴۰۰ هزار بشکه در روز به عرضه نفت این ائتلاف اضافه شود.
شکست مذاکرات سبب افزایش قیمتهای نفت به بالاترین سطح خود در ۶ سال اخیر و پس از آن کمی تعدیل شد.
قیمت نفت خام برنت روز جمعه (۲۵ تیرماه) ۷۳ دلار و ۵۹ سنت برای هر بشکه و قیمت نفت خام دبلیوتیآی ۷۱ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه بود.
امارات خواستار افزایش خط پایه تولید است تا در این صورت با تمدید توافق کاهش تولید اوپک پلاس تا پایان سال ۲۰۲۲ موافقت کند.
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