به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر مانند نویسنده این مطلب، عاشق انواع وسایل الکترونیکی هستید، احتمالاً درباره وسایل جانبی گوشی خود نیز کنجکاوی کردهاید و اصلاً بدتان نمیآید، بخشی از بودجه خود را صرف خرید این نوع لوازم کنید. اگرچه بخشی از این دستگاههای جانبی برحسب نوع گوشی شما خریداری میشود، اما تعدادی از آنها نیز برای همه گوشیهای اندروید و گاهی اپل، مشترک است و میتواند در لیست خرید قرار بگیرد؛ موضوعی که در ادامه این مطلب خواهید خواند بررسی وسایل جانبی با محوریت گوشیهای اندروید است، گرچه امکان استفاده در انواع آیفونها را هم دارند.
چه نوع گوشی بخریم؟
قبل از ورود به بحث لوازم جانبی گوشیها، بهتر است درباره خرید گوشی موبایل هم دقت کنیم؛ اگرچه اپل محبوبترین برند جهانی برای گوشیهای موبایل است، اما همه افراد بودجه لازم برای خرید این برند را ندارند، از طرفی انواع دیگر برندها، گوشیهای بسیار خوبی را روانه بازار کردهاند. برای مثال اگر مایل هستید با صرف هزینه و قیمت کمتر، گوشی موبایلی با کاراییهای خوب خریداری کنید، میتوانید به سراغ خرید گوشیهای شیائومی بروید. این برند چینی که قبل تر با پاوربانکهای خود محبوبیت زیادی پیدا کرده بود، در حال حاضر انواعی از گوشیهای موبایل را به بازار ارائه میکند که نسبت به رقیبان خود مانند سامسونگ و هوآووی، از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند. بنابراین خرید انواع گوشی شیائومی را بسته به نیازتان مد نظر داشته باشید.
همچنین پیش از ورود به بحث دستگاههای جانبی گوشی موبایل، مایلیم این نکته را هم درباره خرید گوشیها یادآوری کنیم: گوشیهای موبایل را بر حسب نیاز خود، رزولوشن دوربین، کیفیت صدا، به روزرسانی اندروید و کیفیت صفحه نمایش خریداری کنید و پیش از اقدام به خرید، انواع این ویژگیها را در برندهای مختلف مقایسه کنید.
در ادامه، برخی از ضروریترین دستگاههای جانبی گوشی موبایل را که در انواع گوشیهای اندروید مورد نیاز است، بررسی کردهایم:
۱. گلس برای محافظت از گوشی
به طور حتم با ما هم عقیده هستید که اولین کاری که بعد از خرید گوشی موبایل مورد نظر باید انجام دهید، خرید گلس (محافظ صفحه نمایش) مناسب برای آن است تا جلوی آسیبهای احتمالی به صفحه نمایش (اسکرین) در حین اتفاقاتی مانند افتادن موبایل روی زمین گرفته شود. صفحه نمایش گوشی، از گرانترین بخشهای موبایل است و حتی پس از تعویض نیز ممکن است کارایی اولیه را پیدا نکند.
در حال حاضر، انواعی از محافظ صفحه نمایش که بیشتر با نام گلس (glass) شناخته میشود، در بازار موجود است و شما بسته به نیازی که دارید، میتوانید مدلهای متفاوتی از آنها مانند فول کاور، مات (ضدخش و ضد تابش نور)، ۳D، پرایوسیدار، نانو و … را خریداری کنید. در همه این موارد، به ویژگیهایی مانند سختی ۹H، روکش نانوی ضد چربی، لایه حریم خصوصی، شفافیت مناسب و نصب آسان آنها دقت کنید.
۲. هدفون یا هندزفری
احتمالاً همه ما با هندزفریهای موبایل خاطره زیادی داریم، وسیله کوچکی که به بخشی از گوشی متصل میشود و به ما اجازه میدهد در هر مکانی، آهنگها و فیلمهای مختلف را گوش داده و تماشا کنیم.
با پیشرفت تکنولوژی، انواع بیسیم هدفونها نیز در بازار موجود است که میتواند گزینه بسیار خوبی برای خرید باشد. چرا که این هدفونها (هندزفریهای بیسیم)، با بلوتوث به گوشی وصل میشوند و در نتیجه میتوانید بدون نیاز به سیم، موسیقی گوش دهید و یا با تلفن صحبت کنید.
۳. لنز دوربین موبایل
اگر طرفدار عکاسی با موبایل هستید و از کیفیت وضوح تصویر آن راضی نیستید، خرید لنزهای دوربین موبایل را به شما توصیه میکنیم. این نوع لنزها به راحتی روی دوربین گوشی سوار میشود و کیفیت عکاسی و فیلمبرداری را بهتر میکند.
۴. پایه نگهدارنده موبایل
یکی از وسایل جانبی که خرید آن به میزان زیادی توصیه میشود، پایه نگهدارنده موبایل در اتومبیل است. شما میتوانید با قراردادن گوشی روی آن، به صورت آسانتر و ایمنتری به گوشی موبایل خود دسترسی داشته باشید و صفحه آن را مشاهده کنید. این پایه به ویژه برای رانندگانی که به طور مداوم از نقشه یا مپ گوشی استفاده میکنند، ضروری است.
۵. ساعتهای هوشمند
چند سالی است که مچبندهای هوشمندی روانه بازار شده است که تحولات شگفتانگیزی در ساعتهای مچی ایجاد کردهاند. این ساعتهای هوشمند، دارای یک صفحه نمایش لمسی هستند، به راحتی به بلوتوث گوشی متصل میشوند و با نصب اپلیکیشن ویژه آن میتوانید از مزیتهای آنها بهره ببرید، مزیتهایی مثل از دست ندادن هیچ تماس تلفنی، نمایش پیامهای روی گوشی، پیمایش قدمها و ضربان قلب و …. البته بسته به مدلی که انتخاب میکنید، امکانات این مچبندها بیشتر هم میشود.
۶. اسپیکر پرتابل
اگر طرفدار صدای بلند برای شنیدن موسیقی هستید، میتوانید اسپیکرهای پرتابل بلوتوثداری خریداری کنید که به گوشی موبایل شما وصل میشود و پس از آن میتوانید موسیقیهای دلخواه خود را در طبیعت، باشگاه ورزشی و یا هر مکان دیگر بشنوید.
۷. پاور بانک
در حالت معمول شاید خرید پاوربانک چندان ضروری نباشد، اما اگر قصد یک سفر چندروزه را دارید و یا در طول روز، کمتر به برق شهری دسترسی دارید، میتوانید از پاوربانک استفاده کنید. پاوربانک امکان شارژ مجدد باتری گوشی را در زمانی که به شارژ و برق شهری دسترسی ندارید، امکانپذیر میکند.
۸. کارت حافظه
اگر بودجه شما یاری میکند در همان ابتدای خرید گوشی، به حافظه اصلی و جانبی آن دقت کنید و سعی کنید گوشیهای با حافظه بیشتر را خریداری کنید. به این ترتیب دیگر در طول استفاده طولانی، به پاک کردن اطلاعات از روی حافظه گوشی نیازی نخواهید داشت. با این حال خرید یک کارت حافظه مناسب میتواند برای گوشی موبایل شما انتخاب خوبی باشد.
داشتن یک هارد اکسترنال نیز میتواند ایده خوبی برای شما باشد، به خصوص اگر با گوشیتان زیاد عکاسی میکنید. در این صورت شما میتوانید با توجه به حجم عکسها، از هارد اکسترنال ۱ ترابایت، ۲ ترابایت یا حتی ۴ ترابایت برای خالی کردن حافظه گوشی استفاده کنید. معمولاً قیمت هارد اکسترنال بالاست؛ اما با خرید آن از نمایندگیهای معتبر میتوان قیمت معقول و ضمانت را دریافت کرد. در حال حاضر انواع هارد اکسترنال وسترن دیجیتال یکی از گزینههای خوبی است که میتوانید بعد از تحقیقات لازم، خرید آن را مد نظر داشته باشید.
۹. کنترل کننده بازی موبایل
افراد بسیار زیادی طرفدار پروپاقرص گیمهای موبایلی هستند و اگر شما نیز در همین دسته جای میگیرید، میتوانید با کنترل کننده بازی موبایل، حس راحتی و هیجان بیشتری را تجربه کنید. این کنترلکنندهها، به قاب گوشی متصل میشوند. باتریهایی دارند که بسته به نوعشان بین سه تا هفت ساعت شارژ نگاه میدارد، میتوانید با بلوتوث، آن را به موبایل خود نصب کنید و پس از آن بدون نیاز به لمس صفحه موبایل، با استفاده از این کنترلکنندهها، گیم یا بازی دلخواه خود را انجام دهید.
موارد بسیار زیاد دیگری مانند هدست، پرینتر موبایل، کنترل کننده لامپ LED خانه، کابل شارژ و جعبه نگهداری از وسایل موبایل وجود دارند که میتوانید بسته به نیاز خود آنها را در فهرست خرید لوازم جانبی موبایل قرار دهید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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