به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با فرا رسیدن ایّام شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) نخستین شهید واقعه جانسوز کربلا، بنا بر سنتی دیرینه مراسم مسلمیه با حضور هیئتهای عزاداری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشد.
همه ساله و همزمان با فرا رسیدن این ایام، آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، میزبان هیئات مذهبی و دسته جات عزاداری برای برگزاری این آئین باشکوه بود که امسال نیز همچون سال گذشته، متأسفانه با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا خصوصاً سویه دلتای کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و ضرورت حفظ سلامتی زائرین و مردم، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) چند روز پیش در اطلاعیهای اعلام کرد، امکان برگزاری این مراسم وجود نداشته و به همین علت، برنامههای مرتبط بدون حضور جمعیت و به صورت زنده و مستقیم با حضور سخنرانان و ذاکرین آل الله علیهم السلام از شبکههای مختلف صداوسیما پخش خواهد شد. در انتهای این اطلاعیه آمده بود: آستان، ضمن عذرخواهی از کلیه هیأتهای مذهبی، ابراز امیدواری میکند تا با عبور از شرایط و محدودیتهای فعلی، امکان برگزاری مجدّد و باشکوه اینگونه مراسم فراهم شود.
با وجود این اعلام و تأکید روزانه مدیران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مسئولان مرتبط با ستاد ملی مقابله با کرونا برای پرهیز از برگزاری هرگونه تجمعی در شهرهای قرمز، جمعی از فعالان برخی از هیئتهای مذهبی و تعدادی از مداحان اهل بیت (ع)، شنبه شب با تجمع در میدان اصلی شهرری در این مراسم که تا نیمههای شب به طول انجامید به روضه خوانی و مداحی پرداختند.
تصاویری که از این تجمع منتشر شد، متأسفانه نشان میداد، رعایت پروتکلهای بهداشتی اعم از استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی، نادیده گرفته شده و حاضرین در فواصلی نزدیک به هم مشغول عزاداری و نوحه خوانی هستند.
حفظ سلامت خود و مراقبت از سلامت دیگران در برابر بیماریهایی که خطر جانی و یا ضرر شدیدی داشته باشد، واجب شرعی است. دلیل عمدهی این مسأله قاعده «وجوب حفظ نفس» و قاعدهی «لاضرر» و قاعدهی «احسان» است که با مصادیق و موارد گوناگون در عبادات اعم از احکام طهارت و صلاة و صوم و حج و نیز معاملات و اطعمه و اشربه و احکام تداوی و نیز ضمان بالمباشرة و بالتسبیب آمده است. علاوه بر قرآن کریم که به صراحت قتل نفس را برابر با قتل همهی انسانها و احیای نفس را برابر با احیای همهی بشریت میداند و از القای نفس به تهلکه منع کرده است [۱] و روایات متعدد که حفظ جان را در تزاحم با حفظ مال و موارد دیگر مقدم میداند. حفظ جان از مقاصد مهم پنجگانه شریعت دانسته شده است. [۲]
دشمنان اسلام و ایران اسلامی و رسانههای وابسته به صهیونیسم بینالملل و ارتجاع منطقه، از ابتدای همهگیری کرونا تمام سعی خود را انجام دادند تا مردم متدین ایران را متهم به عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی کنند، حال آنکه مساجد، اماکن متبرکه، حوزههای علمیه و هیئتهای مذهبی، پیشتاز در مبارزه با ویروس کرونا بوده و از تولید و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده گرفته تا رعایت پروتکلهای اجتماعی، کارنامه درخشانی در مبارزه با این ویروس منحوس از خود به جای گذاشتند.
عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط برخی از کسانی که از اقشار متدین ایران اسلامی محسوب میشوند و در ایجاد و رونق گرفتن مجالس عزای اهل بیت عصمت و طهارت، شبانه روز مشغول خدمت و فعالیت خالصانه هستند، تنها خوراک برای رسانههای معاند دین و ملت فراهم میآورد.
تاکید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی در عین برگزاری پرشور عزای حسینی (ع) بر همین مسئله مهم، استوار است.
حجتالاسلام قمی در سیزدهمین همایش مدیران هیئات محوری و برگزیده کشور نیز با تأکید بر اینکه امسال ایران را یکسره حسینیه خواهیم کرد گفت: نهادهای دولتی باید برای اقامه عزای سیدالشهدا با تمام ظرفیت خود به میدان بیایند، دستورالعملها و قوانین بهداشتی را رعایت میکنیم اما از اقامه عزای پررونق سیدالشهدا یکقدم کوتاه نخواهیم آمد.
تأکیدی که رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص برگزاری مراسمهای عزاداری با رعایت کامل دستورالعملها و قوانین بهداشتی کرد، برگرفته از سفارش و توصیهای بود که از ابتدای همهگیری ویروس منحوس کرونا، مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار میدادند.
رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرمودند: از توصیهها و دستورالعملهای مجموعههای مسئول تخطّی نکنند؛ در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعهی متخصّص و کارشناس میدهند، اینها را باید عمل کرد.«یقیناً هر چیزی که کمک کند به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری، یک حسنه است؛ در نقطهی مقابل هر چیزی که کمک کند به شیوع این بیماری، یک سیّئه است. خدای متعال ما را موظّف کرده که نسبت به سلامت خودمان و سلامت دیگران، سلامت مردم، احساس مسئولیّت کنیم.»
امید که نیروهای مذهبی و متدین و محبان آل الله، بار دیگر در مراسم عزای اهل بیت (ع) در محرم و صفر ۱۴۰۰ به همه جهان ثابت کنند، مردم متدین بیش از هرکسی دغدغه سلامتی انسانها را دارند.
[۱] سوره بقره، آیه ۱۹۵: «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ…» ترجمه: خود را به دست خویش به تباهی و هلاکت نیندازید.
[۲] فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه
[۳] بیانات مقام معظم رهبری پس از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
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