ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد/ دولت تخطی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادی‌خواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: امروز گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی های اخیر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما وزیر نیرو در جلسه حضور نداشت و سوال ما این است که چه کسی پاسخگوی نابودی برق کشور است.

وی جلسه بیان کرد: دو سال پیش ستاد تنظیم بازار به صورت موقت از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صمت منتقل شد اما این قانون منقضی شده و ماندن ستاد تنظیم بازار در وزارت صمت خلاف قانون است و باید این ستاد مجددا به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکلاتی که در زمینه نهاده های دامی، مرغ و گندم وجود دارد، صرفا به دلیل این قانون است که دولت در آن تخطی کرد و ستاد تنظیم بازار را از وزارت جهاد کشاورزی جدا کرد و باید این ستاد مجددا به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: درباره قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در دولت تصمیم گرفته شد که این تفکیک انجام شود اما طبق قانون زمان آن به اتمام رسیده است.

وی متذکر شد: در شورای هماهنگی اقتصادی و در جلسه سران قوا تصویب شد که این وظایف مجددا به وزارت جهاد کشاورزی بازگردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس لازم است از وزرای مربوطه جهت توضیح در این باره دعوت به عمل آورد چرا که بخشی از نابسامانی های ایجاد شده در موضوع نهاده های دامی به دلیل همین تفکیک مأموریت است.

قالیباف گفت: باید طبق قانون شرکت بازرگانی دولتی تعیین تکلیف و در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود و دولت هم حتما باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد