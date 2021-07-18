واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در جزیره خارگ به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی ظهر یکشنبه در نشست ستاد درمان خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان یکی از نقاط خاص جغرافیایی کشور بشمار می‌رود و با توجه به مهاجر پذیر بودن این جزیره در شرایط خاص قرار دارد.

وی افزود: تنها راه فعلی مقابله با این ویروس واکسن کرونا است که با رایزنی صورت گرفته توسط بخشداری خارگ و دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به زودی واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در جزیره خارگ آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر تصریح کرد: حدود ۴۶۰۰ دوز برای واکسیناسیون اهالی ساکن جزیره خارگ در نظر گرفته شده است که طی برنامه ریزی صورت گرفته این واکسیناسیون باید در حدود دو هفته به سرانجام برسد.

بخشدار ویژه خارگ نیز اظهار داشت: جزیره راهبردی خارگ با توجه به اینکه بیش از ۱۷۶ نقطه ورود و خروج داریم، رعایت پروتکل بهداشتی باید همچنان در تمامی نقاط جزیره مد نظر قرار گیرد.

ناصر ابراهیمی افزود: باهم افزایی صورت گرفته با مرکز استان و همچنین دکتر خواجه ئیان و فخرایی به زودی عملیات واکسیناسیون بالای ۱۸ سال در جزیره خارگ اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: زیر ساخت‌های مورد نیاز این واکسیناسیون در حال انجام است و به زودی فراخوانی از سوی مرکز جامع سلامت برای دعوت از مشمولین به عمل خواهد آمد.