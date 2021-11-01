اتوبوس سیار تزریق واکسن کرونا در شهرستان بوشهر مستقر شد

حسن فخرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت واکسیناسیون در شهرستان بوشهر اظهار داشت: به‌منظور تسریع در انجام واکسیناسیون و رفاه حال همشهریان، علاوه بر فعالیت مراکز واکسیناسیون در نقاط مختلف شهر، اتوبوس سیار برای تزریق واکسن کرونا در حال انجام فعالیت است.

وی اضافه کرد: به همین منظور، پایگاه سیار واکسیناسیون کرونا با همکاری اورژانس دانشگاه علوم پزشکی از هشتم آبان ماه از ساعت ۱۹ لغایت ۲۱ شب در میدان تشریفات (رئیسعلی دلواری) در حال ارائه خدمات است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر با اشاره به ابداعی بودن راه‌اندازی اتوبوس سیار واکسیناسیون گفت: در حال حاضر پنج مرکز واکسیناسیون در شهر بوشهر شامل سالن‌های کوثر، هلال‌احمر، مصلای نماز جمعه، مخابرات و قائم آل محمد بهمنی در دو شیفت صبح و عصر آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند که در این مدت به‌خوبی به مردم خدمت‌رسانی کرده‌اند.

فخرایی افزود: با توجه به اینکه افراد ناتوان مانند گروهی از سالمندان و معلولین امکان دریافت حضوری واکسن کرونا را ندارند با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده تیم واکسیناسیون سیار به همراه یک پزشک عمومی باهدف ویزیت و تزریق واکسن به این گروه از جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بوشهر تشکیل و پس از دریافت اطلاعات کاملی مانند نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس و دلیل عدم امکان مراجعه به مراکز تزریق واکسن، تیم مربوطه با حضور در منزل فرد ناتوان یا معلول خدمات واکسن را ارائه می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: با این حال تمام هدف ما تزریق واکسن با سرعت هرچه بیشتر و داشتن آسایش و آرامش همشهریان عزیزمان است و خواهشمندیم افرادی که به هر دلیلی اعم از مشغله زیاد یا دوری از مراکز واکسیناسیون تا به امروز واکسن کرونا خود را دریافت نکرده‌اند با مراجعه به اتوبوس‌های سیار، واکسن خود را دریافت کنند و یاریگر ما در این مسیر باشند.