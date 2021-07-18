به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصراصفهانی پیش از ظهر یکشنبه در در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) اظهار داشت: این امام همام تبیین کننده علوم اسلامی است، امامی که سراسر زندگی‌اش نور بود و همه لحظات عمر با برکتش، در راه ارشاد و هدایت انسان‌ها صرف شد.

وی ادامه داد: امیدواریم ادامه دهنده راه ائمه معصوم (ع) و به ویژه امام محمد باقر (ع) باشیم.

لزوم برپایی جشن‌های مناسب در دهه ولایت

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به در پیش رو بودن دهه ولایت و اعیاد مسلمانان ابراز داشت: این ایام همواره مایه نشاط اجتماعی و معنوی بوده است و باید همواره به این امر در جامعه توجه شود.

وی افزود: مدیریت شهری نیز باید این فرصت را مغتنم شمرده و ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی برنامه‌ریزی مناسبی برای این ایام در زمینه فضاسازی شهری و اجرای برنامه‌های شاد داشته باشد.

نصراصفهانی در ادامه به جریان آب در رودخانه زاینده رود پس از حدود ۱۰ ماه اشاره کرد و گفت: این امر موجبات شادی شهروندان را فراهم کرده به گونه‌ای که مردم ساعت‌ها منتظر جریان آب در حاشیه زاینده رود منتظر ماندند.

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به کم بودن زمان جاری بودن آب در رودخانه زاینده‌رود شاهد تجمعات زیادی را شاهد هستیم، اضافه کرد: در روزهای اخیر شاهد حضور مردم در پارک‌ها و حاشیه زاینده‌رود بودیم و این حضور حکایت از بی‌صبری مردم برای جاری شدن آب در بستر رودخانه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه طی چند روز اخیر نیز جمعیت زیادی از شهروندان در حاشیه زاینده‌رود و اطراف پل‌های تاریخی حضور می‌یابند و این در حالی است که رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پایین‌ترین سطح است.

وی تصریح کرد: نظارت جدی بررعایت پروتکل‌های بهداشتی در حاشیه زاینده رود با توجه به تجمعات اخیر امری ضروری است.

ممنوعیت فعالیت مراکز تفریحی ناژوان توجیهی ندارد

نصر اصفهانی همچنین به درخواست بهره برداران مراکز تفرجگاهی در منطقه ناژوان مبنی بر بازنگری در تصمیمات ستاد مقابله با کرونا در زمینه ممنوعیت فعالیت این مراکز اضافه کرد: این محدود کردن توجیه ناپذیر است چرا که دلیل آن کاهش مراجعه مردم به پارک‌ها است و این در حالی است که شهروندان زیادی در پارک‌ها حضور می‌یابند.

وی تصریح کرد: ضروری است در زمینه این نوع تصمیم گیری‌ها برنامه‌ریزی بهتری صورت گیرد تا برخی متضرر نشوند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به رونمایی از تجهیزات جدید پلیس راهور در قالب طرح «هر یکشنبه یک افتتاح» اضافه کرد: نقش‌ها در شهر بسیار مهم است و هر سازمان و نهاد و ارگانی برای پیشبرد شهر تلاش می‌کنند و باید به همه نقش‌ها احترام گذاشته شود و این نقش برای ساعاتی نمی‌تواند معطل بماند. در میان نقش‌های مهم شهر، نقش پلیس راهور بسیار اساسی است که اگر برای لحظاتی حضور نداشته باشند مشکلات متعدد شهری ایجاد می‌شود.

بودجه قانونی پلیس راهور تدریجی تزریق می‌شود

وی با بیان اینکه بودجه قانونی پلیس راهور از طریق ماده ۱۰۸ قانون توسعه ششم به صورت تدریجی تزریق می‌شود، ادامه داد: از این رو شهرداری نیز به صورت تدریجی این بودجه را استحصال می‌کند، هرچند این اتفاق موجب گلایه پلیس راهور می‌شود اما در ابتدای این همکاری هستیم و با توجه به تجاربی که به دست می‌آید در آینده کار بهتر پیش خواهد رفت.