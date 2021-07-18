بازی با تیم «گل ریحان» برای ما حکم فینال جام حذفی را دارد

علی اصغر کلانتری در آستانه دیدار حساس این تیم مقابل نماینده البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیت فنی و روحی تیم ما بسیار خوب است و بازیکنانمان شرایط حساس این دیدار را درک می‌کنند و به طور کامل آماده رویارویی با تیم گل ریحان البرز هستیم.

وی افزود: هیچ بازیکن محروم و مصدومی نداریم و آرش ملک دروازه بان تیم ما هم که در آستانه بازی قبلی مصدوم شده بود، مشکل خاصی ندارد و می‌تواند در بازی فردا مارا همراهی کند.

سرمربی زردپوشان در خصوص احتمال تبانی در هفته پایانی لیگ آزادگان بیان داشت: در خصوص این مسائل خود فدراسیون فوتبال ناظر مسابقات است و ما بدون در نظر گرفتن این موارد و با این دیدگاه که گویی در فینال جام حذفی قرار است بازی کنیم، با تمام قوا به مصاف گل ریحان البرز می‌رویم و به هیچ عنوان این تیم را دست کم نمی‌گیریم و از همه هواداران تیم فجر سپاسی می‌خواهم تا با دعای خیر خود به ما کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فجر شهید سپاسی شیراز که از روز شنبه در تهران و در زمین آکادمی ملی المپیک آخرین مراحل تمرینات خود را برای دیدار مقابل نماینده البرز پشت سر می‌گذارد، در هفته سی و چهارم و پایانی لیگ دسته یک فوتبال کشور، از ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه روز دوشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف تیم گل ریحان البرز می‌رود.

در جدول مسابقات، تیم فجر شهید سپاسی با ۵۷ امتیاز و بدلیل تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های هوادار و بادران تهران در صدر جدول قرار دارد و با توجه به احتمال برتری این دو تیم تهرانی مقابل حریفانشان، فجری‌ها برای صعود به لیگ برتر می‌بایست میزبان خود را که با ۱۸ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد و سقوطش به لیگ دسته دو قطعی شده شکست دهند.

در پایان این مسابقات، دو تیم نخست جدول، جواز حضور در فصل بعدی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را کسب می‌کنند.