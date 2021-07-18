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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۳

در صحن علنی مجلس قرائت شد؛

تذکر ۶۵ نماینده به روحانی در مورد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها

تذکر ۶۵ نماینده به روحانی در مورد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها

۶۵ نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور نسبت به لزوم نظارت و بازرسی درباره افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و گرانی اجناس تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی مجلس به شرح زیر قرائت شد:

-تذکر حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به وزیر نیرو لزوم ارتقای اداره برق بخش میمه و استقلال از اداره برق شاهین شهر، تذکر وی به همراه ۶۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهوری درباره لزوم نظارت و بازرسی درباره افزایش بی رویه قیمت‌ها و گرانی اجناس، تذکر وی و ۶۹ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درباره لزوم رسیدگی به مشکلات ناشی از قطعی مداوم برق در سراسر کشور

-تذکر علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مسجدسلیمان، لالی، هفتکل، اندیکا به همراه ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع در توسعه واکسیناسیون در مناطق محروم و صعب‌العبور

-تذکر آریان پور نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله، مراوه تپه به همراه ۵۳ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد و وزیر کشور درباره ضرورت جبران خسارت ناشی از خشکسالی و حوادث غیرمترقبه برای کشاورزان

-تذکر محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور به وزیر نیرو و وزیر جهاد درباره لزوم برنامه‌ریزی در خاموشی‌های برق جهت جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر بخصوص در بخش درمان و آموزش، همینطور لزوم برنامه‌ریزی و آمادگی برای تامین گوشت مورد نیاز کشور در تابستان

-تذکر محمدعلی نقدعلی نماینده خمینی شهر به همراه ۳۸ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در خصوص ضرورت توجه بیشتر سازمان صدا و سیما به کودکان و نوجوانان و جلوگیری از انحلال گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما.

-تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان به همراه ۵۶ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی؛ در خصوص ضرورت ورود وزارت جهاد کشاورزی به شکل‌گیری زنجیره کامل تولید و توزیع مرغ با استفاده از زنجیره‌های موجود و همچنین در تذکری دیگر به همراه ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در خصوص لزوم تسریع در ارائه مجوز انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس.

کد مطلب 5260654

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 0
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      ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﻫﺴﺖ ﻫﺮﻛﺎﺭﻱ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻛﺸﺎﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺗﺎﺯﻩ اﺯ ﺧﻮاﺏ ﺑﻴﺪاﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﻮاﺑﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺩﻳﮕﻪ اﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﺵ ﻫﺴﺖ ﻫﺮﺟﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺭﺩ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ
    • علی IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      1 0
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      چهل ساله خروجی مجلس ایران شده، تذکر و هشدار
    • NL ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      آقا دمتون گرم تذکر دادین خیلی زحمت میکشین اونجا تو مجلس خدایی راضی نبودیم حالا که تذکر دادی دسته حمعیم زجت بکشین استعفا بدین مردمو راحت کنین از ننگ حضورتون
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
      0 0
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      انشاالله حضرت ولیعصر ظهور کنه و از دست همه ی شماها راحت شویم چه غربی ها چه شماها من نمیدونم چرا واقعا مسئولان برای خدمت به مردم دست و پا میشکنند برای پست و مقامی که به دست بیاورند اینهمه پول خرج میکنن

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