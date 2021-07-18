به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی مجلس به شرح زیر قرائت شد:

-تذکر حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به وزیر نیرو لزوم ارتقای اداره برق بخش میمه و استقلال از اداره برق شاهین شهر، تذکر وی به همراه ۶۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهوری درباره لزوم نظارت و بازرسی درباره افزایش بی رویه قیمت‌ها و گرانی اجناس، تذکر وی و ۶۹ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درباره لزوم رسیدگی به مشکلات ناشی از قطعی مداوم برق در سراسر کشور

-تذکر علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مسجدسلیمان، لالی، هفتکل، اندیکا به همراه ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع در توسعه واکسیناسیون در مناطق محروم و صعب‌العبور

-تذکر آریان پور نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله، مراوه تپه به همراه ۵۳ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد و وزیر کشور درباره ضرورت جبران خسارت ناشی از خشکسالی و حوادث غیرمترقبه برای کشاورزان

-تذکر محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور به وزیر نیرو و وزیر جهاد درباره لزوم برنامه‌ریزی در خاموشی‌های برق جهت جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر بخصوص در بخش درمان و آموزش، همینطور لزوم برنامه‌ریزی و آمادگی برای تامین گوشت مورد نیاز کشور در تابستان

-تذکر محمدعلی نقدعلی نماینده خمینی شهر به همراه ۳۸ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در خصوص ضرورت توجه بیشتر سازمان صدا و سیما به کودکان و نوجوانان و جلوگیری از انحلال گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما.

-تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان به همراه ۵۶ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی؛ در خصوص ضرورت ورود وزارت جهاد کشاورزی به شکل‌گیری زنجیره کامل تولید و توزیع مرغ با استفاده از زنجیره‌های موجود و همچنین در تذکری دیگر به همراه ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در خصوص لزوم تسریع در ارائه مجوز انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس.