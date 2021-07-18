نظارت بهداشتی دامپزشکی،ضامن تولید سالم و صادرات پایدار خاویار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی صفر ماکنعلی، در ششمین همایش ملی خاویار و توسعه ماهیان خاویاری و صنایع وابسته، با اشاره به ارزش و اهمیت صنعت پرورش ماهیان خاویاری، گفت: سازمان دامپزشکی کشور، دارای دو مسئولیت عمده و خطیر است؛ یکی تنظیم مقررات بهداشتی برای تمامی محورهای تولید، تکثیر و امنیت زیستی در مزارع پرورشی و دیگری نظارت بهداشتی بر تمامی محصولات مرتبط دامی و شیلاتی.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، تاکید کرد: به همین دلیل تولید و صادرات محصولات خاویاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نظارت بهداشتی این سازمان، تمامی مراحل آن را در بر می‌گیرد.

به گفته وی، این نظارت‌ها و نیز سیاستگذاری‌های مربوط به موارد بهداشتی، نه تنها مانع تولید نیست، بلکه تضمینی برای سلامت جامعه و هموار کردن مسیر صادرات و تجارت با بازارهای بین‌المللی است. چرا که سازمان دامپزشکی کشور، اصلی‌ترین و مهمترین سازمان متولی و مرجع ذیصلاح در امر سلامت محصولات دامی است و در این حوزه باید پاسخگو باشد.

به گفته این مقام مسئول، سازمان دامپزشکی کشور توانسته است از بودجه ۸.۵ میلیون یورویی اتحادیه اروپا ITC استفاده کرده و NRP (برنامه ملی پایش باقیمانده‌ها) ماهیان خاویاری را بر اساس مدل جدید طرح ریزی و اجرا کند. در این مسیر، بیش از ۱۰۰ واحد از مزارع پرورشی ماهیان خاویاری، توانسته‌اند کد مربوطه را دریافت کنند و محصولات شأن را بدون هیچ مشکلی به بازارهای بین‌المللی به ویژه کشورهای اروپایی صادر نمایند. سازمان دامپزشکی نیز بمنظور اعمال کنترل و نظارت بهداشتی، بر اساس برنامه مراقبت تدوین شده، هر شش ماه یک بار از این واحدها بازدید نموده و آنها را از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی مورد سنجش قرار می‌دهد.

ماکنعلی، با بیان اینکه در حال حاضر، صادرات فراورده‌های محصولات شیلاتی، در گروه A قرار دارد، افزود: امید می‌رود با همکاری بخش خصوصی و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط، خللی در انجام وظایف نظارتی و سیاستگذاری سازمان دامپزشکی کشور وارد نشود تا ضمن تداوم تولید سالم و بهداشتی، صادرات این محصولات نیز رونق گیرد.