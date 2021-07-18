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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۹

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور چالوس

ترافیک سنگین در محور چالوس

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس - کرج محدوده‌های مجلار و سرودار سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس - کرج محدوده‌های مجلار و سرودار سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا مهرویلا بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر و حدفاصل استاندارد تا پل فردیس سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: همچنین برخلاف روزهای گذشته محورهای استان بدون مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: در دیگر محورهای استان نیز ترافیک روانی در جریان است.

کد مطلب 5260757

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    نظرات

    • نظر IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
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      خب راه را ببندند... فقط عكس ميزان كه چقدر شلوغه... اين مثل اين ميمونه بگن هر كي خربزه بخوره جريمه ميشه و تند تند عكس خربزه بزارن كه جريح بشي و هوس خربزه كني
      • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
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        واقعا گل گفتی.دمت گرم

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