آسیب های اجتماعی و اعتیاد در کرمانشاه افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز محمدی ظهر امروز در نشست خبری که با اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: هفته بهزیستی سال‌جاری به نام هوشمندسازی، محله محوری و سلامت اجتماعی خانواده در کشور معرفی شده که باید سبب تحول و جهش در فعالیت‌های بهزیستی شود.

وی افزود: ۳۵ هزار خانواده مستمری بگیر زیر پوشش بهزیستی استان کرمانشاه قرار داشته که ۷۰ درصد آن یک نفر و ۳۰ درصد آن ۲ نفر از اعضای خانواده زیر پوشش بهزیستی قرار دارند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه کرمانشاه تصریح کرد: ۴۳ هزار و ۵۰۰ پرونده پرونده توان بخشی و ۱۰ هزار و ۱۹۳ پرونده اجتماعی وجود دارد که جامعه آماری بیش از ۱۷۰ هزار نفری را برای بهزیستی استان کرمانشاه تشکیل داده است.

محمدی با اشاره به شیوع ویروس کرونا بیان کرد: در ۱۶ ماه گذشته با شیوع ویروس کرونا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مراکز بهزیستی استان کرمانشاه کمترین مشکلات ابتلاء به بیماری به وقوع پیوسته و آمار فوتی‌ها انگشت شمار بوده است.

وی با بیان انجام واکسیناسیون در مراکز شبانه روزی سالمندان، معلولین جسمی و ذهنی و روانی گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیش از سه هزار دز واکسن کرونا در مراکز شبانه روزی سالمندان، معلولین جسمی و ذهنی و روانی بهزیستی استان کرمانشاه تزریق شده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: ۸۰ مرکز مشاوره مثبت زندگی در استان کرمانشاه فعال بوده که ۳۵ مرکز در شهر کرمانشاه قرار داشته و به ازای هر ۴۵۰ پرونده یک مرکز دایر و ۲۲ فعالیت برای هر کدام تعریف شده است.

محمدی اضافه کرد: در سال گذشته ۶۹۳ مسکن در قالب تفاهم نامه واگذار شده و در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۴۳ واحد تحویل مددجویان بهزیستی شده است.

وی با اشاره به فعالیت اورژانس اجتماعی خاطر نشان کرد: اورژانس اجتماعی در ۳۲ هزار و ۵۰۰ تماس مداخله کرده و با انجام مشاوره‌های تخصصی نسبت به حل مشکلات اقدام کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: ۳۶۰ کودک کار در سال گذشته ساماندهی و توانمند سازی شده‌اند و همچنین طرح دوستدار کودک در استان کرمانشاه در حال انجام است.

محمدی با اشاره به آموزش‌های ازدواج توسط بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: مراکز کنترل و کاهش طلاق و آموزش‌های پیش از ازدواج از یک به ۱۱ مرکز در استان کرمانشاه افزایش یافته و در زمینه مشاوره ژنتیک فرزندان ۱۰۳ کودک دارای مشکل شنوایی و ۵۶۷ کودک دارای مشکل بینایی شناسایی شده است.

وی تاکید کرد: ۲۰۰ فعالیت گسترده و مختلف توسط بهزیستی استان کرمانشاه انجام می‌شود و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره ضرورت افزایش نظارت خانواده‌ها بر رفتار فرزندان خاطر نشان کرد: خانواده نخستین نهاد نظارتی بر رفتار فرزندان جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد است و در زمینه اعتیاد متأسفانه افراد خیلی سریع به مرحله کارتون خوابی می‌رسند.

محمدی گفت: ظرفیت کمپ ماده ۱۵ و ۱۶ بهزیستی با اختصاص اعتبار یک میلیارد تومانی به ۴۰۰ نفر افزایش یافته اما کافی نبوده و آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد در کرمانشاه زیاد است و باید تمام مردم، خانواده‌ها و مسئولان برای حل مشکلات کمک کنند.