مرزهای ایران و افغانستان ۵ روز بسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، گرچه بعد از درگیری‌های اخیر، فعالیت در مرزهای ایران و افغانستان از سر گرفته شده بود، اما طبق اعلام مسئولان گمرک ایران از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه هفته جاری به دلیل پیش‌رو بودن ایام عید قربان, مرزها از سوی افغانستان بسته خواهد شد.

گفتنی است؛ طی هفته‌های اخیر به دلیل درگیری‌های افغانستان، فعالیت تجاری بین ایران و این کشور تحت تأثیر قرار گرفت؛ به طوری که دو مرز دوغارون و ماهیرود مدتی بسته شد، اما به هر ترتیب در هفته گذشته ابتدا مرز ماهیرود و در ادامه دوغارون گشایش یافته و تبادل تجاری تا به امروز در سه مرز دوغارون، ماهیرود و میلک ادامه داشت‌.

به گفته سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک, طبق اعلام افغانستان به دلیل ایام عید قربان و روز عرفه این تعطیلی اعمال خواهد شد، بنابراین از تجار و گمرکات اجرایی خواسته می‌شود تا از ارسال محموله‌های تجاری در این مدت خودداری کنند.

سخنگوی گمرک اعلام کرد: از روز شنبه آینده (دوم مرداد)، فعالیت‌های تجاری در مرز ایران و افغانستان از سر گرفته می‌شود.