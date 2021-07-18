تحرکات تروریستها در جبهه های ادلب و حلب

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از تحرکات تروریست‌ها در جبهه‌های ادلب و حلب خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ تروریست‌های جبهه النصره در همه جبهه‌های ادلب و حلب آماده باش کامل نظامی اعلام کرده اند.

گفتنی است چندی قبل «وادیم کولیت» معاون رئیس مرکز روسی آشتی طرف‌های درگیر در سوریه موسوم به «حمیمیم» (وابسته به وزارت دفاع روسیه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳۳ عملیات تروریستی «جبهه النصره» در منطقه کاهش تنش ادلب به ثبت رسید.

وی افزود: ۱۵ عملیات جبهه النصره در استان ادلب، ۹ عملیات در استان لاذقیه، ۴ عملیات آن در حلب و ۵ عملیات تروریستی دیگر النصره در استان حماه به ثبت رسیده است.

منطقه کاهش تنش ادلب شامل استان ادلب و بخش‌هایی از استان‌های حلب، حماه و لاذقیه است. در این مناطق عناصر تروریستی جبهه النصره و عناصر مسلح وابسته به ترکیه حضور دارند.

سه منطقه در سال ۲۰۱۸ میلادی به کنترل ارتش سوریه درآمد اما منطقه چهارم که ادلب استانی در شمال غربی سوریه و مناطقی همچون لاذقیه، حماه و حلب را در بر می‌گیرد هنوز در دست گروه‌های تروریستی و مخالفان مسلح دولت سوریه قرار دارد و گفته می‌شود کنترل این منطقه بیشتر در اختیار گروه تروریستی جبهه النصره قرار دارد.

از سوی دیگر منابع سوری از انفجار در شهر عفرین در شمال غرب سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهر عفرین در حومه شمال غربی حلب، خساراتی به دنبال داشت اما تلفاتی به بار نیاورد.