جلیلی: نباید با ضعف مدیریت مسئله برق را به تهدید تبدیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارشناسی ارائه راهکارهای اجرایی به دولت، به منظور مدیریت بار مصرفی برق با حضور سعید جلیلی و کارشناسان کارگروه نیروی دولت سایه برگزار شد. در این جلسه همچنین دو تن از نمایندگان مجلس و مدیرعامل شرکت توانیر به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

وی با بیان اینکه در کنار راهکارهای بلندمدت برای مدیریت خاموشی‌ها، نیازمند ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت نیز هستیم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انرژی مزیت نسبی کشور ماست، نباید در این زمینه دچار تهدید بشویم بلکه باید از این فرصت به گونه‌ای بهره بگیریم که مازاد نیاز داخلی را نیز صادر کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: رویکرد مدیریت در کشور ما باید یک نگاه حداکثری به فرصت‌ها باشد؛ اگر با نگاه استفاده ۱۰۰ درصدی از فرصت‌های ممکن به موضوعات بپردازیم، بسیاری از اولویت‌ها تغییر کرده و معضلات کمتری را شاهد خواهیم بود.

جلیلی با اشاره به جلسات متعدد این شورا درباره صادرات برق و تبدیل ایران به قطب سوآپ و ترانزیت، اظهار داشت: موضوع برخی برنامه‌ریزی‌ها سخت‌افزاری است که در بلندمدت حاصل می‌شود اما برخی اقدامات کوتاه‌مدتی که نیاز به اجرای آنها هستیم، به سازوکارها و نرم‌افزار مدیریت مربوط می‌شود.

وی اضافه کرد: باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا خاموشی‌های اخیر اجتناب ناپذیر بود یا آنکه می‌توانستیم با تدابیر قبلی از وقوع آن جلوگیری کنیم؟ و در حال حاضر چه اقداماتی را در کوتاه‌مدت برای ایجاد تعادل در شبکه تولید و مصرف برق می‌توانیم انجام بدهیم؟

عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در ادامه با بیان اینکه مدیریت انرژی در حوزه برق باید به جذابیت و عوائد اقتصادی در زمینه‌های تولید و مصرف نگاه ویژه داشته باشد، تصریح کرد: «طرح وان» بر همین مبنا ارائه شد تا مدیریت مصرف در برخی مقولات انرژی از جمله برق، به مصرف‌کننده واگذار شود تا عوائد اقتصادی آن برای خودش و بهینه شدن الگوی مصرف به نفع همه‌ی کشور باشد.

جلیلی تاکید کرد: در کنار موضوع مصرف، برای تولیدکننده خصوصی برق (نیروگاه) نیز باید جذابیت ایجاد کرد تا او به سرمایه‌گذاری در این حوزه رغبت داشته باشد.

در این جلسه، مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه بخشی از مشکلات تولید برق، به قیمت آن برمیگردد و این مسئله برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است، گفت: در بخش مصرف نیز، کشور فرانسه با اجرای مدل تعرفه ساعتی و با تقسیم روزهای سال به سه دسته سفید، آبی و قرمز، تعرفه فروش برق را تا شش برابر در روزهای قرمز گران کردند و همین امر منجر به کاهش ۴۵ درصدی مصرف برق در این کشور شد.

متولی زاده در این زمینه گفت: سالانه ۸۵۵ هزار کولرگازی به شبکه اضافه می‌شود که ۸۰ درصد آنها استاندارد نیست و اگر کولرهای گازی استاندارد باشند، ۶هزارمگاوات صرفه‌جویی می‌شود؛ همچنین ۱۸ میلیون کولر آبی در کشور وجود دارد که استاندارد شدن آنها نیز ۲هزارمگاوات از بار مصرفی کم خواهد کرد.

وی در پایان با بیان اینکه مدیریت گاز و برق باید یکپارچه شود، خاطرنشان کرد: دولت منتخب در چهار حوزه، مدیریت مصرف بار در تابستان، تأمین گاز موردنیاز نیروگاه‌ها در زمستان، اصلاح الگوی مصرف و کنترل هوشمند بار مصرفی باید بیش از پیش برنامه‌ریزی داشته باشد.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه غفلت از زیرساخت معیوب، منجر به پدیدآمدن مشکلات کمبود برق در آینده نیز خواهد شد، اظهار داشت: عدم یکپارچه‌سازی سیاست‌های حوزه انرژی و اختلافات میان وزارت‌های نیرو و نفت زمینه‌سازی برخی مشکلات شده است.

وی با اشاره به این نکته که مطابق برآوردهای خارجی، هر یک ساعت خاموشی ۱۵ دلار هزینه به مردم تحمیل خواهد کرد، گفت: همه مسائل را نباید اقتصادی برانداز کرد؛ سرمایه اجتماعی نیز موضوع مهمی است که خاموشی‌های اخیر به آن ضربه زده است.

شریعتی با بیان اینکه تحقیقات نشان می‌دهد، وجود دستگاه‌ها ماینر معضل اصلی نیست، تصریح کرد: یکی از زمینه‌های اصلی قطعی برق، مشکلات در همکاری با ترکمنستان به منظور خرید گاز بوده است.

وی در پایان پیرامون راهکارهای کوتاه‌مدت پیشنهادی گفت: مطابق برآوردها، با تکمیل نیروگاه‌های در حال تکمیل ۴هزارمگاوات، افزایش بهره‌وری ۳هزارمگاوات، تأسیس چند نیروگاه متمرکز ظرف یکسال با استقراض از صندوق توسعه ۳ هزارمگاوات و واگذاری تأمین برق صنایع بزرگ به بخش خصوصی می‌توان ۵ هزارمگاوات و در مجموع ۱۵ هزارمگاوات کسری موجود را پوشش داد تا در کوتاه مدت شاهد خاموشی‌ها نباشیم.

در ادامه، مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه کنترل تعادل تولید و مصرف نیازمند نگاه ویژه به کنترل هوشمند و اتکا به آنالیز داده‌های این حوزه است، گفت: نسل قبلی مدیران نسبت به ابزارهای هوش مصنوعی شناخت چندانی ندارند و همین امر باعث می‌شود تا نقش کنترل هوشمند در حوزه برق، کمرنگ باشد.

رضاخواه در این باره گفت: با ایجاد شبکه کنترل هوشمند در توانیر می‌توان به راحتی در مواقع پیک بار، پر مصرف‌ها را تشخیص داد و به جای قطع همگانی برق، به کنترل این دسته از مصرف‌کنندگان پرداخت.

وی تاکید کرد: با توجه به احتمال کاهش تولید گاز در زمستان، دولت منتخب می‌بایست مسئله تأمین برق و جلوگیری از خاموشی مشترکان خانگی و صنعتی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.