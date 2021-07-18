اعطای امتیاز ویژه به احکام صادره از سوی انجمن های علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن مشاوره ایران در نامه هایی جداگانه به دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران، وزیر آموزش و پرورش، معاونت اجتماعی ناجا، رئیس سازمان بهزیستی و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خواستار اعطای امتیاز ویژه به احکام صادره از سوی انجمن ها در هنگام امور استخدامی شد.
متن این نامه ها به شرح زیر است:
"بسمه تعالی
دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران؛ جناب اقای دکتر محمد جلالی
باسلام و احترام؛
انجمنها از جمله نهادهایی هستند که نقش موثری در توسعه اجتماعی جامعه داشته و با اتکا بر توان انگیزشی بالای نیروهای جوان خود، سهمی جدی در توسعه اهداف علمی و کاربردی کشور ایفا میکنند. همانطور که مستحضرید، فعالیت در «سازمانهای های مردم نهاد» (سمن، انجمن) و موسسات خیریه داوطلبانه بوده و افراد در ازای کار داوطلبانه خود انتظار دریافت هیچگونه پاداشی نداشته و متعهدانه در راستای کمک های اجتماعی تلاش میکنند. حال باید تصور کرد که چنین افرادی در ازای دریافت پاداش و حقوق چگونه متعهدانه و دلسوزانه به وظایف خود عمل کرده و در راستای اهداف سازمان و ارگان کوشش میکنند.
بدین ترتیب باتوجه به توضیحات فوق و در راستای حمایت از اینگونه فعالیتها و ایجاد انگیزه و اشتیاق در افراد جهت عضویت و انجام کارهای عام المنفعه، پیشنهاد میشود سازمان ها و ادارات دولتی امتیازات مناسبی به افرادی که دارای احکام عضویت در انجمن ها هستند و وارد چرخه گزینش و استخدام ارگان های دولتی میشوند، درنظر بگیرند؛ چراکه اختصاص این امتیازات، از یکسو سبب توسعه پایدار جامعه میشود، که نشانگر توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمانها و ادرات دولتی است و از سویی دیگر، افرادی به کار گرفته میشوند که سابقه فعالیت و کار دارند. لذا از شما خواهشمند است اقدامات لازم برای اجرایی شدن این طرح را مبذول فرمایید. "
"رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور؛ جناب اقای دکتر قبادی دانا
باسلام و احترام؛
انجمنها از جمله نهاد های واسطهای بین دانشگاه و محیط کار هستند که نقش موثری در توسعه اجتماعی جامعه داشته و با اتکا بر توان انگیزشی بالای نیروهای جوان خود، سهمی جدی در توسعه اهداف علمی و کاربردی کشور ایفا میکنند. همانطور که مستحضرید، فعالیت در «سازمان های های مردم نهاد» (سمن، انجمن) و موسسات خیریه داوطلبانه بوده و افراد در ازای کار داوطلبانه خود انتظار دریافت هیچگونه پاداشی نداشته و متعهدانه در راستای کمک های اجتماعی تلاش می کنند. حال باید تصور کرد که چنین افرادی در ازای دریافت پاداش و حقوق چگونه متعهدانه و دلسوزانه به وظایف خود عمل کرده و در راستای اهداف سازمان و ارگان کوشش می کنند.
بدین ترتیب باتوجه به توضیحات فوق و در راستای حمایت از اینگونه فعالیت ها و ایجاد انگیزه و اشتیاق در افراد جهت عضویت و انجام کارهای عام المنفعه، پیشنهاد می شود سازمان زیرمجموعه جنابعالی امتیازات مناسبی به افرادی که دارای احکام فعالیت، عضویت، کارگاه و دوره های آموزشی و … در انجمن ها هستند و وارد چرخه گزینش و استخدام سازمان بهزیستی میشوند، درنظر بگیرید؛ چراکه اختصاص این امتیازات، از یکسو، سبب توسعه پایدار جامعه میشود، که نشانگر توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمانها و ادرات دولتی است و از سویی دیگر، افرادی به کار گرفته میشوند که سابقه فعالیت و کار دارند و صلاحیت حرفه ای و احساس مسئولیت آنها احراز شده است، لذا از شما خواهشمند است دستور مقتضی جهت اجرایی شدن این طرح را مبذول فرمایید.
با تشکر معصومه اسمعیلی رئیس انجمن مشاوره ایران"
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