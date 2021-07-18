دکتر محمد جواد مرادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: زمین لرزه ۵ و هفت دهم ریشتری خشت تاکنون خسارت جانی نداشته است اما گروه‌های ارزیابی در حال بررسی منطقه‌اند.

وی اضافه کرد: این زمین لرزه تاکنون چندین پس لرزه داشته است ولی این زمین لرزه‌ها تاکنون خسارتی به همراه نداشته است.

بنابراین گزارش، مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۷ ریشتر در مرز فارس و بوشهر حوالی «خشت» به وقوع پیوست.

زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۰۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است.

عمق وقوع این زمین لرزه ۱۱ کیلومتری از سطح زمین و مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به طول و عرض جغرافیایی ۵۱.۲۳ و ۲۹.۶۷ بوده است.

این زلزله در ۱۶ کیلومتری خشت (فارس)، ۲۱ کیلومتری وحدتیه (بوشهر) و ۲۲ کیلومتری کنار تخته (فارس) رخ داده است.