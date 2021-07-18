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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۵۹

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

خسارت جانی تاکنون از زمین‌لرزه «خشت» گزارش نشده است

خسارت جانی تاکنون از زمین‌لرزه «خشت» گزارش نشده است

شیراز - رئیس اورژانس استان فارس گفت: تاکنون گزارشی از خسارت جانی در زمین‌لرزه «خشت» اعلام‌نشده است.

دکتر محمد جواد مرادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: زمین لرزه ۵ و هفت دهم ریشتری خشت تاکنون خسارت جانی نداشته است اما گروه‌های ارزیابی در حال بررسی منطقه‌اند.

وی اضافه کرد: این زمین لرزه تاکنون چندین پس لرزه داشته است ولی این زمین لرزه‌ها تاکنون خسارتی به همراه نداشته است.

بنابراین گزارش، مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۷ ریشتر در مرز فارس و بوشهر حوالی «خشت» به وقوع پیوست.

زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۰۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است.

عمق وقوع این زمین لرزه ۱۱ کیلومتری از سطح زمین و مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به طول و عرض جغرافیایی ۵۱.۲۳ و ۲۹.۶۷ بوده است.

این زلزله در ۱۶ کیلومتری خشت (فارس)، ۲۱ کیلومتری وحدتیه (بوشهر) و ۲۲ کیلومتری کنار تخته (فارس) رخ داده است.

کد مطلب 5260954

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