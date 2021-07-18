احقاق حق استان بوشهر در صنایع نفتی نیازمند انتصاب مدیران بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر یکشنبه در نشست با فعالین اجتماعی و رسانهای شهرستان دیلم اظهار داشت: در حوزه مدیریت ارشد نفت در استان بوشهر میدان در اختیار نیروهای بومی قرار داده نشده است.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که از ظرفیت نیروهای متخصص و باتجربه بومی در هیئت مدیره شرکتها و سمت مدیر عاملی شرکتها استفاده شود و برای تحقق این هدف در حال رایزنی با دستگاههای متولی امر هستیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر بیان کرد: تا مدیران رده بالای ما در شرکتها بومی نباشند امکان استفاده از نیروهای بومی در سطوح پایینتر به راحتی وجود ندارد که هم اکنون به دنبال این موضوع هستیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که با شکل گیری دولت جدید که دولتی کارآمد، حق جو، عدالت محور و حق طلب و مردم دار خواهد بود این امور به نفع مردم پیش برود.
جمیری در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت اشتغال نیروهای بومی گفت: گاهی در شرکتها مشاهد میشود که بر اساس آمار و ارقام نسبت جذب ۵۰ درصد نیروی بومی رعایت نشده است.
وی تاکید کرد: مدیران شرکتها مدعی هستند که نیروی بومی متخصص و آموزش دیده متناسب با سمتها در منطقه وجود نداشته است، برای رفع این نقیصه هم ما باید در توسعه آموزش فنی و حرفهای متناسب با نیازها گامهای بهتری را برداریم و هم ظرفیت نیروهای منطقه دقیقتر شناسایی شود.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در خصوص پیگیریهای صورت گرفته برای جبران خسارت مالکان و مستأجران بازارچه سوخته دیلم بیان کرد: در اولین فرصت بعد از آتش سوزی بازارچه ساحلی به شهرستان سفر کردم، حداقل دو بار با مردم گفت و گو کردیم.
جمیری افزود: همچنین دو بار مسئولین ملی را به منطقه آوردیم و نشستهایی در شهرستان دیلم و در استانداری بوشهر با حضور مسئولان محلی و استانی برگزار کردهایم، اولین موضوع و اولویتی که در دیلم داریم موضوع بازارچه است که به صورت مداوم در حال پیگیری آن هستیم و امیدواریم به زودی مطالبات و درخواستهای مردم محقق شود.
صدور مجوز شرکت فولاد
وی گفت: یکی از پیگیریهای جدی بنده راه اندازی شهرک صنعتی در شمال استان است که هم به اشتغال جوانان منطقه و به توسعه زیرساختهای شهرستان کمک میکند، فرصتها و ظرفیتهای پرجاذبه ای در شهرستان وجود دارد و برای جذب سرمایه و سرمایه گذار مدام در حال تلاش هستیم.
جمیری همچنین از صدور مجوز کارخانه فولاد در حوزه بندر گناوه خبر داد و اظهار داشت: در هر سفری که به حوزه انتخابیه داشتهایم برای بازدید از شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برنامه ریزی کردهایم داشته باشیم تا شرکتهای فعال تقویت شوند و با رفع موانع و شناسایی مشکلات به بازگشایی مجدد شرکتهایی که تعطیل هستند کمک کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تصریح کرد: در حوزه پارس جنوبی نشستها و مذاکراتی صورت گرفته و امیدواریم که برای جذب نیروهای بومی منطقه توفیقاتی حاصل شده است.
وی در خصوص مشکلات موجود در حوزه مسکن گفت: بهترین طرحی که در حوزه مسکن داشتهایم مسکن مهر بوده که البته نواقصی داشته و دولت جدید با رفع نواقص آن به دنبال احیای نهضت ساخت مسکن در کشور است.
جمیری با بیان اینکه به توسعه دیلم فکر میکنم، تأکید کرد: در حوزه بندری موفق به تصویب سه طرح جامع برای بنادر دیلم، ریگ و گناوه شدیم و با حضور هیئت عامل بنادر و دریانوردی کشور در شمال استان برای ساماندهی فضای بندری دیلم و گناوه و کمک به تجهیزات آنها نیز مصوبات خوبی تصویب شده است.
نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی شهرستان دیلم گفت: در حوزه درمان شهرستان دیلم هم در دورههای قبل پیگیری و سرمایه گذاریهای بسیار خوبی انجام شد و هم اخیراً پیگیریهای مفیدی صورت گرفت و تجهیزات درمانی قابل توجهی برای شهرستان جذب کردیم.
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