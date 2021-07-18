جزئیات تیراندازی در شیراز/ فرد مضروب قاضی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاووس محمدی بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به جرح در یکی از خیابان‌های منتهی به میدان گلسرخ شیراز، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند ۲ نفر به هویت معلوم به دلیل کینه توزی و اختلافات قبلی به سمت فردی تیراندازی و با سلاح کمری وی را مضروب و قبل از حضور پلیس از محل حادثه متواری می‌شوند.

معاون اجتماعی پلیس فارس با بیان اینکه ضاربان توسط پلیس شناسایی و دستگیری آنان به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: شایعات فضای مجازی مبنی بر اینکه مضروب قاضی دادگاه بوده کذب محض است و با انتشار دهندگان چنین اخباری برابر قانون برخورد می‌شود.