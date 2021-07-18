آمریکا فوراً دخالت در هنگ کنگ را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی اِن، چین از آمریکا خواست تا به صورت فوری دخالت در امور داخلی هنگ کنگ را متوقف کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه مسائل هنگ کنگ بخشی از مسائل داخلی چین است، اعلام کرده که پکن اقدامات لازم برای دفاع از حاکمیت، منافع و امنیت خود در هنگ کنگ را انجام خواهد داد.

این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین پس از اقدام تحریمی اخیر آمریکا علیه برخی مقامات هنگ کنگی صورت گرفته است.

روز گذشته نیز مقامات محلی چین در هنگ کنگ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بودند: «جدیدترین تلاش آمریکا برای صدور توصیه بر اساس هراس افکنی مضحک و بی‌اساسی است که درباره وضعیت هنگ‌کنگ به راه انداخته و بار دیگر دورویی و استانداردهای دوگانه آمریکا را نشان می‌دهد».

آمریکا به تازگی هفت تن از مقامات چین را به بهانه سرکوب دموکراسی در هنگ‌کنگ تحریم کرده است.

این هفت تن که به لیست «اتباع خاص تعیین شده» وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شده‌اند، شامل چن دونگ، هی جینگ، لو زینینگ، کیو هونگ، تن تاینویی، یانگ جیانپینگ و یین زونگوآ که همگی از معاونین مدیران دفتر رابط چین در هنگ‌کنگ هستند، می‌باشند.