کلاهبردار فضای مجازی در غرب استان تهران دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدنظام موسوی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک کلاهبردار فضای مجازی خبر داد و در تشریح جزئیات دستگیری این فرد اظهار داشت: این فرد با جذب مشتریان برای فروش محصولات خود در صفحات مجازی، از آنان کلاهبرداری می‌کرده است.

وی افزود: فرد متهم از هر مشتری مبلغ یک الی ۲ میلیون تومان کلاهبرداری می کرده که با دستور قضائی دستگیر شده است.

موسوی با بیان اینکه متهم تا کنون به ۷۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده است گفت: این فرد در فضای مجازی ۶ هزار دنبال کننده داشته و در تهران بزرگ مخفی شده بود و بیش از ۴ ماه از فعالیتش گذشته بود و علاوه بر دریافت مبالغ از مشتریان، هیچ کالایی را برای مشتری ارسال نمی‌کرد.

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران تاکید کرد: از همه مردم می‌خواهیم برای صحت فروشگاه‌های اینترنتی در موقع خرید حتماً به نماد اعتماد الکترونیکی دقت و توجه کنند.





