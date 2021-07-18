  1. استانها
  2. تهران
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۵۸

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران:

کلاهبردار فضای مجازی در غرب استان تهران دستگیر شد

کلاهبردار فضای مجازی در غرب استان تهران دستگیر شد

شهریار- رئیس پلیس فتای غرب استان تهران از دستگیری یک کلاهبردار فضای مجازی خبر داد و گفت: متهم با جذب مشتریان برای فروش محصولات خود در صفحات مجازی، از آنان کلاهبرداری می‌کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدنظام موسوی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک کلاهبردار فضای مجازی خبر داد و در تشریح جزئیات دستگیری این فرد اظهار داشت: این فرد با جذب مشتریان برای فروش محصولات خود در صفحات مجازی، از آنان کلاهبرداری می‌کرده است.

وی افزود: فرد متهم از هر مشتری مبلغ یک الی ۲ میلیون تومان کلاهبرداری می کرده که با دستور قضائی دستگیر شده است.

موسوی با بیان اینکه متهم تا کنون به ۷۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده است گفت: این فرد در فضای مجازی ۶ هزار دنبال کننده داشته و در تهران بزرگ مخفی شده بود و بیش از ۴ ماه از فعالیتش گذشته بود و علاوه بر دریافت مبالغ از مشتریان، هیچ کالایی را برای مشتری ارسال نمی‌کرد.

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران تاکید کرد: از همه مردم می‌خواهیم برای صحت فروشگاه‌های اینترنتی در موقع خرید حتماً به نماد اعتماد الکترونیکی دقت و توجه کنند.


کد مطلب 5261037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها