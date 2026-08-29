به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله اسپنانی، معاون توسعه طرح‌های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در نشست خبری افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو در استان کرمانشاه اظهار کرد: راه‌اندازی واحد بخار کلاس F نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو آغاز شده و این واحد به مرحله نهایی رسیده است و تا پایان امروز با شبکه سراسری برق پارالل خواهد شد.

وی افزود: با ورود این واحد، یک واحد بخار ۲۹۰ مگاواتی به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه می‌شود که مهم‌ترین ویژگی آن تولید برق بدون مصرف سوخت اضافه است؛ به این معنا که از حرارت خروجی ۲ واحد گازی نیروگاه که در حال فعالیت هستند برای تولید برق استفاده می‌کند.

اسپنانی ادامه داد: راندمان بخش گازی نیروگاه حدود ۳۹ درصد است که با اضافه شدن واحد بخار و تکمیل سیکل ترکیبی، راندمان کل نیروگاه به ۵۸.۵ درصد می‌رسد. این میزان حدود ۱۸.۵ درصد بالاتر از متوسط راندمان شبکه برق کشور است و نیروگاه دالاهو را در زمره نیروگاه‌های با بالاترین راندمان کشور در این مقیاس قرار می‌دهد.

صرفه‌جویی سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به صرفه‌جویی سوخت این پروژه گفت: با بهره‌برداری از واحد بخار نیروگاه دالاهو، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز یا معادل ۶۰۰ میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی خواهد شد.

وی توضیح داد: نیروگاه دالاهو از ۲ واحد گازی کلاس F هر یک با ظرفیت ۳۱۰ مگاوات تشکیل شده که در بخش گازی حدود ۶۳ هزار مترمکعب گاز مصرف می‌کنند و اکنون یک واحد بخار ۲۹۰ مگاواتی به این مجموعه اضافه می‌شود.

اسپنانی افزود: این نیروگاه همچنین دارای ۳ مخزن سوخت پشتیبان هر یک به ظرفیت ۳۳ هزار مترمکعب است تا در پاییز و زمستان و در زمان محدودیت تأمین گاز، امکان استفاده از سوخت پشتیبان وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه سطح اتصال نیروگاه دالاهو ۴۰۰ کیلوولت است، گفت: برق تولیدی این واحد مستقیماً به رینگ شبکه منتقل می‌شود و در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود.

ورود ۱۴۲۳ مگاوات واحد بخار به مدار طی یک سال

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به برنامه توسعه واحدهای بخار اظهار کرد: از مجموع ۲۷۰۹ مگاوات ظرفیت مربوط به ۱۹ پروژه، با ورود واحد بخار دالاهو، حدود ۲۳۰۰ مگاوات مربوط به ۱۶ پروژه محقق خواهد شد و ۳ پروژه دیگر نیز در مقیاس‌های کوچک‌تر قرار دارند.

اسپنانی گفت: با ورود واحد دالاهو، تعداد واحدهای بخار سیکل ترکیبی به ۷ واحد می‌رسد و مجموع ظرفیت واحدهای بخار واردشده به مدار طی این دوره به حدود ۱۴۲۳ مگاوات خواهد رسید.

وی افزود: این میزان ظرفیت بخاری که طی حدود ۱۲ ماه گذشته وارد مدار شده، از این جهت یک رکورد محسوب می‌شود؛ چرا که تولید برق این واحدها بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی انجام می‌شود و فشار مضاعفی بر شبکه تأمین سوخت کشور شامل گاز، نفت‌گاز و سایر سوخت‌ها وارد نمی‌کند.

تکمیل تکلیف احداث ۳ هزار مگاوات واحد بخار

اسپنانی با اشاره به اجرای تکلیف قانونی احداث واحدهای بخار گفت: امسال با بهره‌برداری از واحدهای بخار نیروگاه‌های فردوسی و عسلویه و اکنون دالاهو، تکلیف احداث ۳ هزار مگاوات واحد بخار موضوع بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با مشارکت بخش خصوصی به طور کامل به سرانجام رسیده است.

وی افزود: آخرین واحد این پکیج، واحد بخار نیروگاه فردوسی بود که در خرداد و تیرماه امسال وارد مدار تولید شد و واحد بخار عسلویه نیز پیش از آن به شبکه متصل شده بود.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی میزان سرمایه‌گذاری این پکیج را حدود ۲.۱۰ میلیارد یورو اعلام کرد.

کاهش آلایندگی با ورود واحد بخار

وی درباره آثار زیست‌محیطی واحدهای بخار نیز گفت: واحدهای گازی کلاس F از استانداردهای محیط‌زیستی برخوردارند و میزان آلایندگی آنها در شرایط استفاده از گاز کمتر از ۲۵ پی‌پی‌ام است.

اسپنانی افزود: با اضافه شدن واحد بخار، برای تولید حدود ۳۰۰ مگاوات برق دیگر نیازی به مصرف سوخت اضافه نیست و میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن و گوگرد نیز به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد و به کمتر از نصف میزان انتشار مربوط به تولید برق در واحد گازی می‌رسد.

وی تأکید کرد: این پروژه‌ها علاوه بر کمک به تأمین برق، از نظر صیانت از منابع سوخت کشور و همچنین کاهش آلایندگی و کمک به محیط زیست اهمیت دارند.

صرفه‌جویی ۲.۵ میلیارد مترمکعبی گاز با پروژه‌های جدید

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی همچنین گفت: با ورود واحدهای جدید، در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی گاز در کشور محقق خواهد شد.

وی افزود: در مجموع حدود ۹۲ درصد از برنامه‌ای که برای امسال در بخش نیروگاه‌های حرارتی تعهد شده بود، محقق شده و با ورود واحد بخار نیروگاه دالاهو، ۱۰۰ درصد تعهد مربوط به اجرای واحدهای بخاری طی ۱۲ ماه گذشته نیز محقق خواهد شد.

سرمایه‌گذاری ۴۳۰ میلیون یورویی نیروگاه دالاهو

اسپنانی درباره سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای نیروگاه دالاهو اظهار کرد: مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این نیروگاه حدود ۴۳۰ میلیون یورو بوده که ۲۴۰ میلیون یورو آن به احداث بخش بخار اختصاص داشته است.

وی درباره نحوه فروش برق این نیروگاه گفت: شرکت برق حرارتی و وزارت نیرو، خریدار تضمینی برق این مجموعه هستند و قرارداد خرید تضمینی برای آن منعقد شده است.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی افزود: قیمت برق در ساعات و فصول مختلف و همچنین بر اساس شیوه عرضه در بازار متفاوت است و برق این نیروگاه علاوه بر خرید تضمینی، امکان فروش دوجانبه به صنایع مرتبط یا صنایع مورد نیاز کشور و همچنین عرضه در تابلوی برق آزاد را نیز خواهد داشت.

اسپنانی گفت: مجوزهای لازم برای امکان عرضه برق بخش بخار در تابلوی برق آزاد اخذ شده و سرمایه‌گذار در صورت فراهم بودن شرایط می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.