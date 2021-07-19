به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تحلیل تعارضهای بینسازمانی صندوق بازنشستگی کشوری» نوشته رضا امیدی بهتازگی توسط موسسه راهبردی بازنشستگی صبا منتشر و راهی بازار نشر شده است.
نظام بازنشستگی کشور، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری با چالشها و تعارضهایی جدی مواجه است. همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی گروههای ذینفع صندوق و ضعف نظام رفاه اجتماعی کشور، موجب ورود بسیاری از مسائل مبتلابه بازنشستگان به صندوق میشود؛ از اینرو صندوق باید تصویر روشنی از تعارضهای موجود و پیش روی حول مسائل مختلف داشته باشد و نظام دقیقی را برای رصدکردن کامل طرحها و لوایح حوزه استخدامی در نظر بگیرد. بههمیندلیل نخستین گام در صندوق فراهمکردن بستر گفتوگوهای کارشناسی میان بخشهای مختلف خود صندوق است.
پیشتر نمونههایی از چنین اقداماتی در صندوق وجود داشته (مانند کمیته فنی- حقوقی) که طی سالهای اخیر غیرفعال شده است. مستندسازی و بایگانی دقیق دعاوی مطرحشده در دیوان عدالت اداری و ارائه گزارشهای تحلیل سالانه با رویکرد شناسایی خلأهای حقوقی و قانونی و تلاش برای اصلاح آنها نیز بسیار مهم است. نظام بازنشستگی بهدلیل ماهیت بیننسلی خود، یکی از نمادهای اصلی همبستگی اجتماعی در دوران مدرن شناخته میشود و مسائل آن بسیار فراتر از روابط شاغلان و بازنشستگان تحت پوشش آن است؛ از اینرو انجام پژوهشهایی بهمنظور ایجاد بحث و گفتوگو در سطحی عمومیتر درباره مسائل صندوق بازنشستگی، اهمیت جایگاه آن در مناسبات اجتماعی و فراتردیدن آن از محدوده ذینفعان اصلی بسیار ضروری است.
مجری این طرح پژوهشی، رضا امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که کتاب پیشرو را با همکاری بنیامین نعیمائی، علی فهیمی، فروغالسادات مبلغ و سیدعلی فاطمینویس، نوشته است.
تحلیل تعارض یکی از بخشهای مهم فرایند سیاستگذاری به شمار میآید و طی یک دهه اخیر در حوزههای علوم اجتماعی و سیاسی گسترش یافته است. در اینحوزهها، تعارض فراتر از مسئله هماهنگی (آنگونه که در علم مدیریت مطرح است) دانسته میشود و عوامل مولد آن نیز متنوعتر از «منفعت مالی» مدنظر است. در این کتاب نیز نشان داده شده که صندوق بازنشستگی کشوری در میدان کلان سیاستگذاری و از جمله در مواجهه با مسائل یا سازمانهایی که از سوی مدیران صندوق بهعنوان طرفهای اصلی تعارض با صندوق معرفی شدهاند، با انواعی از تعارضهای ساختاری، پارادایمی، منفعتی و رابطهای مواجه است.
گسترش پهنه و شدت مسائلی که بازنشستگان بهویژه در دو دهه اخیر در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی با آن مواجه بودهاند و همچنین افزایش شمار بازنشستگان و متشکلترشدن آنان، سبب شده که این گروه جمعیتی مطالبات خود را بهشکل جدیتری از دولت پیگیری کرده و صندوق را با فشار بیشتری مواجه کند. ابزارهای ارتباطی جدید نیز امکان آمادهسازی بیشتر را برای این گروه جمعیتی فراهم کرده است. این وضعیت همزمان با چالش جدی صندوقهای بازنشستگی با ناپایداری مالی و آشفتگی شاخصهای جمعیتی مربوط به آن است؛ تا آنجا که امروزه اطلاق «بحران» به وضعیت نظام بازنشستگی رایجترین رویکرد به مسائل این حوزه در میان کارشناسان و مدیران به شمار میآید که دلیل این امر سهم بهشدت روبهافزایش آن در بودجه عمومی دولت است. نویسنده کتاب پیشرو میگوید باید توجه داشت که بررسی جزئیات این وضعیت و تأثیر آن بر بروز و تشدید تعارضهای گروههای مختلف ذینفعان با صندوق بازنشستگی، موضوع اینکتاب نیست، اما همین وضعیت سبب شده که صندوق بازنشستگی کشوری حساسیت بیشتری به تعارضهای پیشآمده و مدیریت و حل آنها داشته باشد.
اینکتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است.
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