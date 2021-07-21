نگرانی صهیونیست ها از تحرکات ترکیه در قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاریو، یک مقام رژیم صهیونیستی به تحرکات اخیر ترکیه در قبرس واکنش نشان داد.

در همین ارتباط، «یائیر لاپید»، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که با «نیکو دندیاس» وزیرخارجه یونان دیدار کرده، نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه درباره قبرس ابراز نگرانی کرد و گفت: تل آویو با نگرانی زیاد اظهارات مقامات ترکیه درباره قبرس را دنبال می‌کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه در جریان سفر به قبرس شمالی به «ماراس»، نام ترکی شهر واروشا اشاره کرد و گفت: دوران جدیدی در ماراس آغاز خواهد شد که به نفع همگان است.

«واروشا» مجموعه‌ای مخوف از هتل‌ها و منازل مسکونی متروکه در یک منطقه نظامی است که هیچکس اجازه ورود به آن را نداشته و از زمان جنگ سال ۱۹۷۴ که این جزیره را به دو بخش تقسیم کرد، خالی از سکنه و به شهر ارواح معروف شده است.

قبرس یونانی‌نشین نگران است که تغییر وضعیت و کاربری این منطقه بیانگر تمایل ترکیه برای برداشتن این منطقه برای خودش باشد. نیکوس آناستازیادس، رئیس جمهور قبرس یونانی‌نشین این اقدام را غیرقانونی و غیرقابل قبول توصیف کرده است.