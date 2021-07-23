لایحه جدیدی در آمریکا مصونیت شبکه های اجتماعی را به چالش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، همزمان با افزایش موارد ابتلاء به کرونا در جمعیت واکسینه نشده آمریکا، سناتورهای دموکرات این کشور لایحه جدیدی ارائه کرده‌اند که طبق آن در صورتیکه فیس بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر اخبار جعلی مربوط به سلامت عمومی را گسترش دهند از مصونیت بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات محروم می‌شوند.

قانون اخبار جعلی سلامت توسط امی کلوبوچار و بن ری لوجان ارائه شده است. این لایحه، استثنایی در بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات ایجاد می‌کند که طبق آن پلتفرم‌های اجتماعی مانند فیس بوک به دلیل میزبانی اخبار جعلی خطرناک مرتبط با سلامت عمومی با شکایات قانونی روبرو خواهند شد.

این لایحه وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا را موظف می‌کند تا دستورالعملی درباره ماهیت «اخبار جعلی سلامت» صادر کند.

استثنای ایجاد شده در قانون مذکور فقط مربوط به مواقعی است که اخبار جعلی آنلاین به رویداد اضطراری بهداشت عمومی (مانند پاندمی ویروس کرونا) مربوط باشد. همچنین لایحه مذکور در صورتی موجب رفع مصونیت شبکه‌های اجتماعی می‌شود که محتوای مذکور به وسیله الگوریتم‌ها گسترش یافته باشد.

کلوبوچار در بیانیه‌ای در این باره گفت: پلتفرم‌های آنلاین مدت‌ها است که اقدامات کافی برای حفاظت از سلامت مردم آمریکا انجام نداده‌اند. حال آنکه آنها جزو بزرگترین و ثروتمندترین شرکت‌های جهان هستند و باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از گسترش اخبار جعلی مربوط به واکسن انجام دهند. پاندمی ویروس کرونا به ما نشان داد اخبار جعلی تا چه حد می‌توانند مرگبار باشند و اکنون وظیفه ما است که کاری انجام دهیم.