خط تماس اضطراری میان ۲ کُره احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره شمالی و کره جنوبی خط تماس اضطراری (هات لاین) میان دو کشور را مجدداً احیا کردند حال آنکه طبق بیانیه منتشر شده از سوی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی، سران دو کشور درباره اعتماد سازی متقابل و بهبود روابط هم به توافق رسیده اند.

کانال های تماس بین دو کره در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه به وقت محلی بازگشایی شده است و این اقدام نتیجه نامه نگاری ها میان کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی است که از ماه آوریل به این سو ادامه داشته است.

خط تماس اضطراری میان دو کره در ژوئن ۲۰۲۰ بعد از شکست دومین نشست کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، قطع شد.

از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، همتای کره جنوبی او ابراز امیدواری کرده که جو بایدن دموکرات هم مانند ترامپ از گفتگوی رو در رو با رهبر کره شمالی استقبال کند حال آنکه دولت بایدن تا کنون رویکرد شفافی را در قبال پیونگ یانگ ارائه نکرده است.

در تازه ترین اظهارنظر، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا کشورش از مشوقی برای بازگشت کره شمالی به میز مذاکره استفاده خواهد کرد، طفره رفت.

او در عین حال مدعی شد که امیدوار است آنها به گام صادقانه از سوی ایالات متحده که بدون هیچ پیش شرطی مسیر گفتگو را باز می‌کند؛ پاسخ دهند.

شرمن در ادامه این ادعا افزود: دلیل اینکه ما باب گفتگو را باز کرده‌ایم این است که فکر می‌کنیم باید در یک اتاق با یکدیگر قرار بگیریم و مذاکرات را شروع کنیم و اگر منافع آنها رفع تحریم‌هاست، آنها می‌دانند که باید راه خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره را بپیماییم. بنابراین فکر نمی‌کنم در مورد آنچه که باید در اینجا اتفاق بیفتد هیچ رمز و رازی وجود داشته باشد.

ادعای معاون وزارت خارجه آمریکا مبنی بر باز کردن باب گفتگو با کره شمالی در حالی است که پیونگ یانگ پیشتر شتابزدگی دولت جدید واشنگتن را به تمسخر گرفته و هشدار داده بود که این رویکرد می تواند به دلسردی بیشتر منجر شود.