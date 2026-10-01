اجرای روکش آسفالت گرم محور بزرگراهی خوانسار - دامنه

حمید حسابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت گرم محور بزرگراهی خوانسار - دامنه اظهار کرد: روکش آسفالت این مسیر پرتردد به طول ۲.۳ کیلومتر و از نوع آسفالت گرم اجرا شده و برای اجرای آن تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: این طرح با هدف بهسازی محور و ارتقای کیفیت مسیر برای استفاده کاربران جاده‌ای توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان اجرا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوانسار ادامه داد: در سال گذشته در محورهای مواصلاتی و روستایی شهرستان بیش از ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت گرم و ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی اجرا شده است.