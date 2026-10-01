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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

اجرای روکش آسفالت گرم محور بزرگراهی خوانسار - دامنه

اجرای روکش آسفالت گرم محور بزرگراهی خوانسار - دامنه

خوانسار- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوانسار از اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت گرم محور بزرگراهی خوانسار - دامنه به طول ۲.۳ کیلومتر و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

حمید حسابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت گرم محور بزرگراهی خوانسار - دامنه اظهار کرد: روکش آسفالت این مسیر پرتردد به طول ۲.۳ کیلومتر و از نوع آسفالت گرم اجرا شده و برای اجرای آن تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: این طرح با هدف بهسازی محور و ارتقای کیفیت مسیر برای استفاده کاربران جاده‌ای توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان اجرا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوانسار ادامه داد: در سال گذشته در محورهای مواصلاتی و روستایی شهرستان بیش از ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت گرم و ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی اجرا شده است.

کد مطلب 6964691

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