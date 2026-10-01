به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وپانزدهمین اجتماع «نحن المنتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه پنجشنبه با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام مواضع استکبارستیزانه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن با حضور در مسیر تعیین‌شده، بر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.

مسیر برگزاری این برنامه از چهارراه مطهری به سمت میدان غدیر تعیین شده است و این اجتماع تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.

در این برنامه، حاج سید مصطفی قدمگاهی اجرای برنامه را بر عهده خواهد داشت و در جمع شرکت‌کنندگان حضور خواهد داشت.

دویست‌وپانزدهمین اجتماع «نحن المنتقمون» با محوریت حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و فریاد استکبارستیزی برگزار می‌شود.