آرش مودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۹ پرنده جدید برای اولین بار در استان خراسان‌جنوبی ثبت شده است که در این حوزه یک رکورد محسوب می‌شود.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت اظهارکرد: مشاهده و تصویر برداری این ۹ گونه در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ توسط شادروان سید امیر طالبی گل، آرش مودی و عادل نخعی در استان انجام شده بود که ثبت آن در روزهای اخیر انجام شده است.

مودی در زمینه معرفی این ۹ گونه ثبت شده در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: یکی از گونه‌های ثبت شده در خراسان‌جنوبی سسک سرسیاه«Sylvia atricapilla »است که این پرنده پیش از این بیشتر در نواحی شمالی و شمال غربی ایران مشاهده شده بود.

وی با اشاره به اینکه عقاب ماهیگیر «Pandion haliaetus» یکی دیگر از این ۹ گونه است، افزود: عقاب ماهیگیر در ایران بسیار کمیاب و نادر است و بیش از این بیشتر در مناطق جنوبی و جنوب غربی و سواحل دریای خزر مشاهده شده بود.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت گفت: گیلانشاه حنایی «Limosa lapponica» نیز از دیگر این گونه‌ها نیز معمولاً در سواحل و در زمستان غالباً به صورت گله‌های انبوه در کنار آب دیده می‌شود.

مودی اظهارکرد: این پرنده به صورت مهاجر عبوری از پراکندگی خوبی برخوردار است و تقریباً در همه جای ایران دیده می‌شود و برای اولین بار در خراسان‌جنوبی تصویر برداری شده است.

وی ادامه‌داد: آووست «Recurvirostra avosetta» و چکاوک شاخدار «Eremophila alperythropus» نیز از دیگر این گونه‌های ثبت شده است که چکاوک قبل این در استان خراسان‌جنوبی ثبت نشده بود.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت افزود: آبچلیک پاسرخ خالدار «Tringa erythropus» در ایران زادآوری نسبتاً خوبی دارد و در زمستان در اکثر ایران یافت می‌شود.

مودی اظهارکرد: از دیگر گونه‌های ثبت شده نیز یلوه نوک سبز «Porzana pusilla »است که این پرنده معمولاً در نواحی شمال شرقی و جنوبی شرقی ایران زادآوری می‌کند و از جمله پرندگان کمیاب و نادر است.

وی با بیان اینکه از دیگر این ۹ گونه پلیکان خاکستری «Pelecanus crispus» است که در زمستان پراکنش خوبی دارد و در گذشته در دریاچه هامون جمعیت خوبی داشته است و چرخ ریسک بزرگ «Parus major» نیز هم از دیگر پرندگانی است که موفق به ثبت آن شدیم.

آرش مودی افزود: این مؤسسه تاکنون ۲۱۵ گونه پرنده در استان را تصویر برداری کرده که بیشتر آنها توسط زنده یاد امیر طالبی گل به ثبت رسیده است و پیش از این و در گذشته نیز رکوردهای دیگری توسط کاوشگران این مؤسسه ثبت شده بود.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت گفت: در سال ۹۲ در یک کاوش در پناهگاه حیات وحش نایبندان یک گونه سسک پالاس برای اولین بار در ایران و خاورمیانه رکورد شد که بعد از درگذشت شادروان طالبی گل به احترام ایشان به سسک گل تغییر نام داده شد.