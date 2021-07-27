ظرفیت آبرسانی به اصفهان تا اطلاع ثانوی کاهش یافت

مهرداد خرسندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت وقوع حادثه در یکی از خطوط اصلی انتقال آب با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر در محدوده شهرستان فلاورجان، ظرفیت تأمین آب ۵۷ شهر و ۳۸۰ روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ظرفیت آبرسانی به ویژه در مناطق شمال و غرب اصفهان امروز کاهش داشته است، افزود: عملیات تعمیر خط لوله از ساعت سه بامداد امروز سه شنبه آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا بعدازظهر امروز ادامه یابد و عملیات آبگیری چندین ساعت به طول می‌انجامد.

سخنگوی آبفا اضافه کرد: به همین دلیل از شهروندان گرامی و روستاییان محترم تقاضا می‌شود تا عادی شدن شرایط فشار شبکه آبرسانی، در مصرف آب نهایت صرفه جویی را داشته باشند.